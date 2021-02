V Budapešti narazil vlečný čln do piliera Rákociho mosta

Budapešť 12. februára (TASR) - Vlečný čln narazil v piatok ráno pri manévrovaní na Dunaji v Budapešti do piliera Rákociho mosta, informoval agentúru MTI hovorca Úradu civilnej ochrany maďarského hlavného mesta Máté Kisdi.



Na lodí ani pilieri nevznikli vážnejšie škody, nikto sa pri nehode nezranil. Plavidlo, ktorého pôvod agentúra neuviedla, neprevážalo podľa hovorcu žiadne nebezpečné látky.



Vlečná súprava remorkéra so štyrmi člnmi, ktorá smerovala do Vacova 40 kilometrov severne od Budapešti, zostala po náraze pri pilieri. "Príslušné orgány pracujú na tom, aby prekážku z tejto vodnej cesty odstránili," povedal Kisdi.











(spravodajca TASR Ladislav Vallach)