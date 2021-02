V Budapešti opäť protestovali proti epidemiologickým opatreniam

Budapešť 1. februára (TASR) - Odporcovia a kritici epidemiologických opatrení maďarskej vlády sa po nedeľňajšom proteste zhromaždili na budapeštianskom Námestí hrdinov aj v pondelok popoludní, informovalo internetové vydanie denníka Népszava.



Podľa denníka urobili tak aj napriek tomu, že traja hlavní organizátori museli za nedeľňajšiu demonštráciu v čase zákazu zhromažďovania zaplatiť pokutu po 500.000 forintov (1395 eur). Na námestie prišlo opäť zhruba 300 protestujúcich.



Polícia vyzvala účastníkov zhromaždenia, aby sa rozišli, pretože páchajú priestupok. Mnohí však výzvu neposlúchli, sadli si na dlažbu a do amplióna hovorili o problémoch, ktoré im epidemiologické opatrenia spôsobujú, ale kritizovali aj kroky vlády v boji proti šíreniu pandémie nového druhu koronavírusu.



Áron Ecsényi, hlavný organizátor protestnej akcie, vyzval účastníkov, aby prišli aj na ďalšiu demonštráciu, ktorá by mala byť túto nedeľu pred parlamentom na Kossuthovom námestí.



Vláda minulý štvrtok rozhodla, že prísne epidemiologické opatrenia - vrátane v novembri nariadeného nočného zákazu vychádzania, zákazu zhromažďovania či povinnosti nosenia rúšok - predĺži až do 1. marca. Zatvorené teda zostávajú aj reštauračné zariadenia a zábavné podniky.



V nedeľu polícia krátko po začatí zhromaždenia začala overovať totožnosť demonštrantov a pýtala sa ich na dôvod ich účasti.



Polícia pre porušenie povinnosti nosenia rúška zasiahla voči šiestim protestujúcim, z nich dvaja museli zaplatiť pokutu. Voči zvyšným štyrom začali priestupkové konanie. Policajti všetkých účastníkov upozornili na porušenie vládneho nariadenia a priestupkové konanie iniciovali aj voči organizátorom demonštrácie.



Doterajšou bilanciou pandémie koronavírusu v Maďarsku je 368.710 nakazených a 12.578 obetí na životoch.



Spravodajca TASR Ladislav Vallach