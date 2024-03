V Budapešti otvorili výstavu grafík z Východoslovenskej galérie

Budapešť 13. marca (TASR) - Výstavu súčasnej grafiky zo zbierky Východoslovenskej galérie otvorili v utorok v priestoroch Slovenského inštitútu v Budapešti (SI). Informuje o tom spravodajca TASR v Budapešti.



Podľa riaditeľky SI Michaely Pánisovej Ležákovej výstavný projekt predstavuje výber diel súčasného umenia zameraný na výtvarný druh grafiky.



Prezentované grafiky zakúpili do zbierkového fondu galérie v rokoch 2020 – 2022. Súbor grafiky od súčasných umelcov realizovali aj ako podporu umelcov v čase pandémie.



"Sú to autori, ktorí prevažne tvoria v kontexte východoslovenskej umeleckej platformy úzko spätej s Fakultou umení Technickej univerzity v Košiciach," dodala.



V Budapešti svoju tvorbu prezentujú Lucia Dovičáková, Jana Duchoňová, Oskar Felber, Svetlana Fialová, Michal Machciník, Jarmila Mitríková, Dávid Demjanovič, Katarína Rybnická, Boris Sirka a Peter Valiska-Timečko. Kurátorom výstavy je Miroslav Kleban. Výstava bude prístupná verejnosti do 21. apríla 2024.