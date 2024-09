V Budapešti otvorili výstavu z tvorby slovenského dizajnu

Budapešť 6. septembra (TASR) - V Slovenskom inštitúte (SI) v Budapešti otvorili unikátnu výstavu slovenského dizajnu pod názvom SPOLU. Vznikla v spolupráci so Slovenským centrom dizajnu a jej kurátorom je bývalý dlhoročný vedúci Ateliéru industrial dizajnu na VŠVU v Bratislave Ferdinand Chrenka. Pre TASR to uviedla v piatok riaditeľka SI Michaela Pánisová Ležáková.



Podľa jej slov exponáty sú odkazom na 30 ročnú spoluprácu vysokoškolských pedagógov, študentov a firiem, v ktorých sa dizajnérska tvorba realizuje.



Prezentované sú návrhy Chrenku, ktorý je uznávaným priemyselným dizajnérom, nositeľom národných cien za dizajn a vysokoškolským pedagógom, ako aj viaceré študentské projekty vytvorené pod jeho vedením v spolupráci s firmami BERNDORF-SANDRIK,TON,EGOE a CHIRANA-MEDICAL.



Súčasťou výstavy sú aj porcelánové projekty CINK a CUCEJ a gramofóny LOWRYO a LUCIO od Ernesta Marka.



Výstava je prístupná verejnosti do 28. septembra 2024.











(spravodajca TASR Ladislav Vallach)