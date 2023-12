V Budapešti otvorili výstavu známych československých architektov

Budapešť 15. decembra (TASR) - V Budapeštianskom centre architektúry FUGA otvorili v piatok výstavu Moderná architektúra vo svetle doby. Prezentujú na nej tvorbu trojice pôvodom českých architektov a vyskoškolských profesorov - Jana Evangelistu Koulu, Vladimíra Karfíka a Alfreda Piffla, ktorí patrili k československej architektonickej elite. TASR o tom informovala riaditeľka Slovenského inštitútu (SI) v Budapešti Michaela Pánisová-Ležáková.



Kurátormi výstavy, na ktorej spolupracovalo popri SI aj České centrum v Budapešti, sú Jana Pohaničová, Nina Bartošová a Matúš Dulla.



"Trojica Koula, Karfík a Piffl pôsobila v čase moderny a formujúcej sa modernej pamiatkovej starostlivosti," pripomenula pri slávnostnom otvorení výstavy Pohaničová, podľa ktorej títo architekti patrili do priekopníckej generácie zakladateľov architektonického vzdelávania na pôde slovenskej techniky, dnešnej Slovenskej technickej univerzity.



Ako dodala, životy a diela, ikonické stavby, pedagogické pôsobenie, teoretické východiská, ako aj tvorivé postupy reflektované cez biografický výskum zameraný na skúmané osobnosti pred 2. svetovou vojnou i v tieni totality poskytnú návštevníkom výstavy základ k poznaniu ich profilu. Boli to podľa slov kurátorky architekti-pedagógovia, teoretici, vedci aj umelci v jednej osobe.



Výstavný projekt v spojení s prezentáciou kľúčových diel prehlbuje poznanie histórie modernej architektúry a ochrany architektonického dedičstva s dôrazom na často prehliadanú osobitosť vplyvu fenoménu českých architektov na Slovensku a hranice tvorivej slobody, s ktorými sa každý z trojice architektov vyrovnal osobitým spôsobom, povedala Pohaničová.



Výstava bude prístupná verejnosti do 18. februára 2024.







(spravodajca TASR Ladislav Vallach)