V Budapešti protestovali stovky ľudí proti obmedzovaniu slobôd

Budapešť 16. mája (TASR) - Niekoľko stoviek Maďarov sa zúčastnilo v piatok podvečer v Budapešti na demonštrácii zorganizovanej opozičným hnutím Momentum, aby protestovali proti vládnemu návrhu zákona namierenému proti médiám a občianskym organizáciám prijímajúcim financie zo zahraničia. S odvolaním sa na server telex.hu o tom informuje spravodajca TASR v Budapešti.



„Putinov najlepší žiak a ním vedená ruská bábková vláda spustili pod rúškom noci nový útok na ďalšiu základnú slobodu. Po práve na zhromažďovanie teraz útočia na slobodu tlače v rámci príprav na manipuláciu s voľbami v budúcom roku,“ napísali organizátori na Facebooku v pozvánke na protestné zhromaždenie.



Ulica okolo Úradu na ochranu suverenity bola uzavretá a na mieste demonštrácie zabezpečovalo poriadok zhruba 20 policajtov.



Jedným z rečníkov zhromaždenia bol aj predseda hnutia Momentum Márton Tompos, ktorý povedal, že tu nejde len o zákaz pochodu Pride, o potláčanie slobody zhromažďovania, ani o osud tlače či občianskych združení, ale o budúcnosť celej krajiny. „Stretnime sa v nedeľu na Košútovom námestí, zastavme spolu toto šialenstvo,“ vyzval v závere prejavu Tompos k účasti na ďalšej demonštrácii.



Polícia začala trestné stíhanie voči skupine aktivistov hnutia Momentum, ktorá v piatok predpoludním spôsobila materiálne škody na budove Úradu na ochranu suverenity. Skupina protestujúcich totiž vyvesila na budovu transparent s nápisom: „Želáme si slobodu tlače“, zároveň červenou farbou pretrela tabuľu a oplotenie úradu a na krátky čas zablokovala vchod.



Vládny návrh zákona „O transparentnosti vo verejnom živote“ by vláde umožnil zasiahnuť do činnosti médií a neziskových organizácií, o ktorých sa domnieva, že ohrozujú suverenitu krajiny. Očakáva sa, že parlament návrh bude schvaľovať budúci týždeň v utorok, píše telex.hu.



Návrh zákona v utorok predložil parlamentu poslanec maďarskej vládnej strany Fidesz János Halász. V prípade schválenia by skomplikoval prácu a existenciu organizácií so zahraničným financovaním.



Predseda maďarskej vlády Viktor Orbán sa v prejave 15. marca ostro postavil proti občianskym organizáciám kritickým voči vláde, proti novinárom nezávislej tlače, proti sudcom demonštrujúcim za nezávislosť súdnictva a proti opozičným politikom, ktorí sú podľa Fideszu financovaní zo zahraničia, a avizoval „jarné upratovanie“, pripomenul telex.hu.











(spravodajca TASR Ladislav Vallach)