V Budapešti protestovali v súvislosti so softvérom Pegasus

Budapešť 27. júla (TASR) - Zhruba 1000 demonštrantov protestovalo v pondelok večer v maďarskej metropole Budapešť v súvislosti s podozreniami, že vláda využila izraelský softvér Pegasus na sledovanie osobností verejného života. Protestujúci to porovnávali s komunistickou minulosťou krajiny. Informovala o tom agentúra Reuters.



Demonštranti sa zišli pred budapeštianskym múzeom Dom teroru (Terror Háza), ktoré je venované pamiatke obetí nacizmu a komunizmu. Následne pochodovali k sídlu maďarskej vládnej strany Fidesz premiéra Viktora Orbána. Kritizujúc predsedu vlády, niektorí protestujúci skandovali "Viktátor".



"Tieto podozrenia (z nelegálneho odposluchu) pre mňa znamenali poslednú kvapku. Pripomína mi to komunistický systém a ukazuje to, že krajina sa odtŕha od Západu a smeruje k Východu," citovala agentúra Reuters Marcella Csupora - jedného z demonštrantov.



Protestné zhromaždenie organizovala maďarská opozičná strana Momentum. Miklós Hajnal, jeden z jej členov, nazval záležitosť okolo sledovacieho softvéru Pegasus "najväčším škandálom v Maďarsku od prechodu k demokracii v 90. rokoch". "Je to neprijateľné pre krajinu, ktorej obyvatelia vedia, ako fungoval socialistický režim," podotkol Hajnal.



Maďarská opozícia pre škandál s odpočúvaním prostredníctvom sledovacieho softvéru Pegasus zvolala v pondelok parlamentný výbor pre národnú bezpečnosť. Ten však neprijal žiadne uznesenie.



Maďarský minister vnútra Sándor Pintér sa na zasadaní za zatvorenými dverami v Budapešti síce zúčastnil. Poslanci vládnej strany Fidesz ho však bojkotovali a výbor nebol uznášaniaschopný.



Maďarská prokuratúra začala niekoľko vyšetrovaní v súvislosti so sťažnosťami, ktoré dostala po zverejnení podozrení o využití špionážneho systému na sledovanie novinárov, ľudskoprávnych aktivistov, politikov či podnikateľov kritických voči vláde. V Maďarsku schvaľuje sledovanie v otázkach súvisiacich s národnou bezpečnosťou minister spravodlivosti, pripomína Reuters.