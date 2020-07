V Budapešti sa demonštrácia za slobodu tlače skončila bez incidentov

Budapešť 25. júla (TASR) - Niekoľko tisíc protestujúcich skandovalo v piatok večer na budínskom Hradnom vrchu v Budapešti heslo "Slobodné Maďarsko, slobodné médiá!" Demonštráciu na podporu nezávislého spravodajského webu Index.hu zorganizovala mimoparlamentné hnutie Momentum, ku ktorému sa pridala aj opozičné hnutie Jobbik. Zhromaždenie sa bez incidentov skončilo pred 22.00 h.



Podpredsedníčka hnutia Momentum Anna Oroszová podľa spravodajského servera Magyar Hang v prejave pred sídlom úradu premiéra Viktora Orbána vymenovala printové a internetové médiá kritické voči vláde, ktoré v uplynulých rokoch zanikli: Origo, Népszabadság, Heti Válasz, 168 Óra. Magyar Hang podotkol, že k nim patrí aj denník Magyar Nemzet, ktorého činnosť zastavili v roku 2018.



Oroszová vyzvala k podpore nezávislých médií. "Je na vás, či prežijeme Orbánov režim," zdôraznila. Dav skandoval: "Nenecháme!"



Nezávislý poslanec parlamentu Ákos Hadházy kritizoval verejnoprávne médiá za to, že robia "vládnu propagandu" a účastníkov protestu vyzval, aby nielen demonštrovali, ale aby si aj predplatili nezávislé médiá.



Predseda Momentumu András Fekete-Győr podčiarkol, že Index dokázal nastaviť spoločnosti zrkadlo, avšak zbabelí ľudia, akým podľa neho je aj Orbán, nemajú radi skutočnosť a uprednostňujú skreslenú realitu, preto sa snažia zrkadlo rozbiť. "Dosť bolo zbabelých ľudí, a dosť bolo aj zbabelosti výraznej väčšiny inteligencie v krajine," uzavrel predseda.



Podporu redakcii Indexu vyjadrilo aj vyše 80 maďarských novinárov na Slovensku. “Sloboda maďarskej tlače je našou spoločnou záležitosťou! Slobodné a nezávislé informovanie!” píše sa vo vyhlásení zverejnenom na internetovej stránke denníka Új Szó.



Vedenie redakcie Indexu v piatok oznámilo, že viacerí členovia vedenia a vyše 60 z 90 novinárov podalo výpoveď po tom, čo sa nepodarilo dosiahnuť dohodu s vedením vydavateľstva o osude prepusteného šéfredaktora Szabolcsa Dullu.



"Roky sme zdôrazňovali, že podmienkou nezávislosti servera je nezasahovanie do obsahu článkov a nezasahovanie do personálneho zloženia redakcie či jej konštrukcie zvonka. Prepustením Dullu bola porušená druhá podmienka. Je to jednoznačný zásah do zloženia redakcie, čo nemôžeme vnímať inak ako pokus o otvorený nátlak," píše sa vo vyhlásení odchádzajúcich členov redakcie, medzi ktorými sú aj vedúci redaktor Attila Tóth-Szenesi a zástupcovia šéfredaktora Veronika Munková a János Haász.