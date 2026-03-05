< sekcia Zahraničie
V Budapešti sa bude protestovať proti vydieraniu ropovodom Družba
Ropa z Ruska neprúdi cez Družbu do Maďarska a na Slovensko od 27. januára.
Autor TASR
Budapešť 5. marca (TASR) - Maďarská občianska iniciatíva Hnutie národného odporu (Nemzeti Ellenállás Mozgalom) zvoláva na piatok popoludní demonštráciu pred sídlo veľvyslanectva Ukrajiny v Budapešti. Cieľom je „protestovať proti ukrajinskému vydieraniu Maďarska blokovaním ropovodu Družba.“ S odvolaním sa na server tenyek.hu o tom informuje spravodajca TASR v Budapešti.
„Zelenskyj uzavrel ropovod, ktorý zásobuje našu krajinu lacnou ropou. Využíva všetky prostriedky, aby nás vydieral a prinútil nás podporovať vojnu. V kritickom čase ohrozuje energetickú bezpečnosť Maďarska. Chce vytvoriť chaos, aby pomohol proukrajinskej strane dostať sa k moci. Toto je neprijateľné zasahovanie do volieb,“ píše hnutie na sociálnych sieťach.
Na zhromaždení vystúpi s prejavom aj šéf maďarskej diplomacie Péter Szijjártó.
Hnutie sa zameriava na kampaň proti vplyvu Európskej únie, na kritiku imigrácie a opozičných politikov v Maďarsku, predovšetkým na Pétera Magyara a jeho strany TISZA.
Ropa z Ruska neprúdi cez Družbu do Maďarska a na Slovensko od 27. januára. Podľa Kyjeva je dôvodom ruský útok na zariadenie ropovodu. Predseda maďarskej vlády Viktor Orbán a slovenský premiér Robert Fico podozrievajú Ukrajinu z toho, že dodávky stále neobnovila zámerne. Kyjev to odmieta a tvrdí, že pracuje na oprave poškodenej infraštruktúry.
(spravodajca TASR Ladislav Vallach)
„Zelenskyj uzavrel ropovod, ktorý zásobuje našu krajinu lacnou ropou. Využíva všetky prostriedky, aby nás vydieral a prinútil nás podporovať vojnu. V kritickom čase ohrozuje energetickú bezpečnosť Maďarska. Chce vytvoriť chaos, aby pomohol proukrajinskej strane dostať sa k moci. Toto je neprijateľné zasahovanie do volieb,“ píše hnutie na sociálnych sieťach.
Na zhromaždení vystúpi s prejavom aj šéf maďarskej diplomacie Péter Szijjártó.
Hnutie sa zameriava na kampaň proti vplyvu Európskej únie, na kritiku imigrácie a opozičných politikov v Maďarsku, predovšetkým na Pétera Magyara a jeho strany TISZA.
Ropa z Ruska neprúdi cez Družbu do Maďarska a na Slovensko od 27. januára. Podľa Kyjeva je dôvodom ruský útok na zariadenie ropovodu. Predseda maďarskej vlády Viktor Orbán a slovenský premiér Robert Fico podozrievajú Ukrajinu z toho, že dodávky stále neobnovila zámerne. Kyjev to odmieta a tvrdí, že pracuje na oprave poškodenej infraštruktúry.
(spravodajca TASR Ladislav Vallach)