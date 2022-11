V Budapešti sa konala blokáda pred verejnoprávnou MTVA

Budapešť 4. novembra (TASR) - Približne 1500 demonštrantov sa v piatok zišlo v Budapešti pred sídlom maďarskej verejnoprávnej mediálnej spoločnosti MTVA, aby protestovali proti jej spravodajstvu, ktoré považujú za neobjektívne, ako i proti šíreniu propagandy podporujúcej maďarskú populistickú vládu.



Podľa správy agentúry AP piatkový protest - nazvaný Blokáda továrne na lži - zvolal nezávislý opozičný poslanec Ákos Hadházy, ktorý je bývalým členom vládnucej strany Fidesz.



Účastníci protestu žiadali výmenu riaditeľa spoločnosti MTVA a domáhali sa spravodajstva o nedávnych štrajkoch maďarských učiteľov a študentov, ktorí na nich žiadali lepšie platy a pracovné podmienky pre pedagógov.



Napriek tomu, že na týchto akciách na podporu učiteľov sa zúčastnili desaťtisíce ľudí, verejnoprávne médiá ich do značnej miery ignorovali.



Hadházy na proteste v MTVA povedal, že maďarská vláda vytvorila "propagandistický stroj", ktorý odmieta poskytnúť opozícii vysielací čas a zároveň otvorene obhajuje politiku vládnucej strany.



"V normálnej krajine sa verejnoprávne médiá riadia veľmi prísnymi pravidlami, aby zabezpečili, že opozičné názory a názory vládnych strán budú prezentované rovnakým spôsobom a v rovnakom objeme," povedal Hadházy.



"Pokiaľ je táto propagandistická mašinéria k dispozícii vláde, môže robiť prakticky čokoľvek," upozornil.



Maďarská vláda pod vedením nacionalistického premiéra Viktora Orbána je často obviňovaná z narúšania slobody tlače a obmedzovania pravidiel proti zneužitiu moci.



Organizácia Reportéri bez hraníc (RSF) minulý rok zaradila Orbána na svoj zoznam nepriateľov slobody tlače. Orbán však poukázal na to, že v Maďarsku existuje niekoľko online spravodajských kanálov a komerčných televíznych staníc, ktoré kritizujú jeho vládu - podľa maďarského premiéra je to dôkaz, že médiá v Maďarsku sú "slobodnejšie a rozmanitejšie" ako v západnej Európe.



Ako pripomenula AP, Európsky parlament v septembri deklaroval, že Maďarsko sa pod vedením Orbána stalo "hybridným režimom volebnej autokracie". Europoslanci okrem toho odsúdili "úmyselné a systematické úsilie maďarskej vlády" o oslabenie európskych hodnôt.