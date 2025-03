V Budapešti sa konala demonštrácia proti novele zákona o zhromažďovaní

Budapešť 25. marca (TASR) - Na budapeštianskom Námestí františkánov sa v utorok podvečer demonštrovalo proti novelizovanému zákonu o zhromažďovaní, ktorého výsledkom je aj zákaz pochodu Pride. S odvolaním sa na server hang.hu o tom informuje spravodajca TASR v Budapešti.



Demonštranti zaplnili Námestie františkánov a priľahlá Cesta slobodnej tlače (Szabad Sajtó útja) bola uzavretá. Demonštráciu "Teraz musíme konať!" zorganizoval nezávislý poslanec parlamentu Ákos Hadházy.



Demonštranti niesli heslá ako "Zhromažďovanie sa je základné právo", ale objavili sa aj vulgárne heslá proti premiérovi Orbánovi.



Hadházy pôvodne plánoval zvolať protestné zhromaždenie na Alžbetin most. Polícia to nedovolila s odôvodnením, že by to narušilo dopravu. Nezávislý poslanec označil postup polície za nezákonný a dodal, že zákaz pochodu Pride je len o tom, že vládna moc chce ľahšie brániť zvolávaniu protestných zhromaždení.



Podľa Hadházyho sa v týchto týždňoch rozhoduje o tom, či Maďarsko definitívne prejde z takzvaného "hybridného režimu" alebo z "volebnej diktatúry" na "čistú Putinovu diktatúru". "Je potrebné, aby sme sa dožadovali svojich práv v dostatočnom počte a dostatočne dlho. Odpor musí pokračovať, kým nedosiahneme výsledky," podčiarkol organizátor demonštrácie.



Na podujatí sa objavili sympatizanti opozičných strán Demokratická koalícia (DK) a Momentum, aj viacerí opoziční politici.



Poslanci vládneho bloku Fidesz-KDNP predložili 17. marca návrh novely zákona o zhromažďovaní, ktorou chceli zakázať akékoľvek zhromaždenia propagujúce homosexualitu. Návrh parlament na druhý deň schválil v zrýchlenom konaní. Pred budovou parlamentu zvolala protestnú demonštráciu strana Momentum, na ktorej sa zúčastnilo niekoľko stoviek ľudí.



Organizácia Spojených národov minulý piatok (21. 3.) uviedla, že je hlboko znepokojená týmto zákonom prijatým v Maďarsku, ktorý podľa nej vedie k "svojvoľnému a diskriminačnému obmedzovaniu práv LGBTIQ+ osôb".