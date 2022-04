V Budapešti sa konali demonštrácie na podporu Ukrajiny a tiež Ruska

Budapešť 30. apríla (TASR) - V maďarskej metropole Budapešť sa v sobotu uskutočnila demonštrácia vyjadrujúce solidaritu s Ukrajinou bojujúcou proti ruskej vojenskej ofenzíve a takisto protestná akcia na podporu Moskvy. Informovala o tom agentúra APA s odvolaním sa na maďarské médiá.



Zatiaľ čo na proruské zhromaždenie prišlo len okolo 200 ľudí, na akcii namierenej proti vojne na Ukrajine sa zúčastnilo približne 1000 protestujúcich, uvádza online portál Telex.hu.



"Od (povstania) v roku 1956 vieme, čo to znamená, keď sa Kremeľ zamieša do vnútorných záležitostí slobodnej krajiny," zaznelo na akcii odsudzujúcej inváziu na Ukrajinu. "V roku 2022 to zažíva Ukrajina - ešte krvavejšie a s ešte vyšším počtom nevinných obetí," dodali účastníci, ktorí svojím výrokom pripomenuli násilne potlačené ľudové povstanie v Maďarsku z roku 1956 namierené proti sovietskej okupácii krajiny.



Demonštráciu na podporu Ukrajiny zorganizovali maďarsko-ukrajinské kultúrne združenie a spolok "Jednotná Ukrajina", ktoré sa neúspešne snažili dosiahnuť, aby polícia stiahla povolenie na konanie proruskej akcie, ktorej účastníci sa zorganizovali na Facebooku.



Usporiadatelia zhromaždenia na podporu Moskvy, medzi ktorými boli pravicoví extrémisti, odporcovia očkovania proti koronavírusu či šíritelia konšpiračných teórií, vo svojich prejavoch vinili zo zodpovednosti za vojnu na Ukrajine Spojené štáty. "Prehnané sankcie" voči Moskve podľa nich svet znova zaťažia potravinovou a energetickou krízou, citoval ich vyjadrenia server Telex.hu.