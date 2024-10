V Budapešti sa na Východnej stanici vykoľajil opravárenský rušeň

Budapešť 21. októbra (TASR) - Na budapeštianskej Východnej stanici (Keleti pályaudvar) v pondelok zišiel jednou nápravou z trate pomaly sa pohybujúci opravárenský rušeň. Pri nehode sa nikto nezranil. Na Facebooku to oznámil generálny riaditeľ maďarských štátnych železníc Zsolt Hegyi, informuje spravodajca TASR v Budapešti.



"Nikto sa nezranil, ani náš kolega rušňovodič, ktorý si poruchu trate všimol a podľa toho sa aj zachoval," dodal Hegyi, ktorý v statuse zverejnil aj fotografiu zlomenej koľajnice.



Spoločnosť MÁV v pondelok ráno upozornila, že na tejto železničnej stanici očakávajú veľké meškania.



Po vykoľajení piatich vozňov vlaku InterCity smerujúceho z rumunského Klužu do Budapešti 25. augusta pri Východnej stanici a po vykoľajení nákladného vlaku 4. septembra po zrážke so stavebným strojom pred stanicou Soroksár v Budapešti ide už o tretie vykoľajenie vlakov na území maďarského hlavného mesta. Všetky sa zaobišli bez zranení.



"Rozhodli sme sa, že v budúcom roku zrealizujeme program Keleti, v rámci ktorého zrekonštruujeme celý koľajový priestor tejto stanice. Komplexné práce si však vyžiadajú aj uzavretie stanice na istý čas," povedal generálny riaditeľ, podľa ktorého dovtedy budú vykonávať častejšie a dôkladnejšie kontroly a zavedú prísne bezpečnostné opatrenia, aby takýmto a podobným nehodám zabránili.