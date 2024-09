V Budapešti sa vykoľajil vlak. Okolnosti prešetrujú

Budapešť 14. septembra (TASR) - Po zrážke so stavebným strojom sa v utorok pred stanicou Soroksár v Budapešti vykoľajil nákladný vlak. Nikto nebol zranený. V priebehu jedného mesiaca je to už druhý podobný prípad na území maďarského hlavného mesta po tom, čo sa v auguste vykoľajili vozne medzištátneho vlaku InterCity. S odvolaním sa na agentúru MTI o tom informuje spravodajca TASR v Budapešti.



Maďarské štátne železnice MÁV uviedli, že išlo o nákladný vlak súkromnej železničnej spoločnosti, ktorý neprevážal žiadne nebezpečné látky. Na danom úseku trate Ferencváros-Soroksár premávajú iba nákladné vlaky, dodali MÁV.



Okolnosti nehody vyšetrujú príslušné orgány.



Päť vozňov vlaku InterCity smerujúceho z rumunského Klužu do Budapešti sa vykoľajilo 25. augusta večer v blízkosti Východnej stanice (Keleti pályaudvar). Pri nehode sa takisto nikto nezranil.