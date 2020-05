V Budapešti si pripomenú výročie zrážky lodí na Dunaji s 28 obeťami

Budapešť 29. mája (TASR) - Ekumenickým pietnym obradom si v piatok pripomenú maďarskí lodníci v Budapešti výročie tragickej zrážky výletnej lode Viking Sigyn s vyhliadkovou loďou Hableány, na ktorej sa vlani 29. mája plavila skupina kórejských turistov.



Bilancia najtragickejšej lodnej nehody v Maďarsku, pri ktorej sa medzi piliermi Margitinho mosta na budapeštianskom úseku Dunaja po večernej zrážke s výletnou loďou potopila loď Hableány, je 27 mŕtvych vrátane dvojčlennej posádky. Z Dunaja sa po havárii podarilo zachrániť sedem Kórejčanov. Stále nezvestnou je jedna Kórejčanka.



Spoločnosť Panorama Deck Kft., ktorá prevádzkuje loď Hableány, pripravila plavbu na miesto tragédie, kde na pamiatku zosnulých turistov a posádky položia na hladinu rieky veniec. Obete tragédie si v maďarskom hlavnom meste pripomenú viacerými podujatiami aj členovia niekoľkých maďarských i kórejských občianskych združení a spolkov, informoval spravodajský server borsonline.hu.



Na oficiálnej spomienke na brehu Dunaja vystúpia s prejavom minister zahraničných vecí Péter Szijjártó, starosta Budapešti Gergely Karácsony, ako aj kórejský veľvyslanec v Budapešti Kyoo Sik Choe.



Na budapeštianskom Súde hlavného mesta, kde sa 11. marca začalo prípravné súdne pojednávanie v tejto kauze, ukrajinský kapitán výletnej lode Viking Sigyn Jurij C., ktorý je obvinený zo spôsobenia zrážky lodí, vyhlásil, že sa necíti byť vinným. Kapitán odmietol vypovedať s odôvodnením, že na to zatiaľ nie je pripravený. Na základe trestných činov, z ktorých je Ukrajinec obvinený, mu hrozí kumulovaný trest odňatia slobody na 2-11 rokov. Kapitán lode Viking Sigyn čelí trestu za prečin ohrozenia vodnej dopravy z nedbanlivosti s následkom hromadnej nehody, a za trestný čin 35-násobného neposkytnutia pomoci.



Súdny proces sa však pre pandémiu koronavírusu bude môcť začať až v septembri.



Internetové vydanie denníka Népszava pripomenulo, že z opatrení, ktoré by na mimoriadne frekventovanom budapeštianskom úseku Dunaja mohli zabrániť podobnej katastrofe, sa poradilo zatiaľ presadiť iba zákaz obracania sa veľkých výletných lodí na úzkom úseku rieky v centre hlavného mesta. Experti tvrdia, že pravidlá lodnej dopravy sú dostatočné, netreba ich meniť, treba ich len dodržiavať.



