VIDEO: V Budapešti spomínali na obete holokaustu tisíce ľudí

Tisíce ľudí sa v nedeľu 14. apríla 2019 zišli v Budapešti, aby si Pochodom života, jedným z najväčších európskych protirasistických podujatí, pripomenuli obete holokaustu. Foto: TASR - Ladislav Vallach

Tisíce ľudí sa v nedeľu 14. apríla 2019 zišli v Budapešti, aby si Pochodom života, jedným z najväčších európskych protirasistických podujatí, pripomenuli obete holokaustu. Foto: TASR - Ladislav Vallach

Tisíce ľudí sa v nedeľu 14. apríla 2019 zišli v Budapešti, aby si Pochodom života, jedným z najväčších európskych protirasistických podujatí, pripomenuli obete holokaustu. Foto: TASR - Ladislav Vallach

Budapešť 14. apríla (TASR) - Tisíce ľudí sa v nedeľu zišli v Budapešti, aby si Pochodom života pripomenuli obete holokaustu. Mimoriadnu pozornosť venovali organizátori tohtoročného pochodu spomienke na Jane Hainingovú, jedinú škótsku martýrku holokaustu, ktorá viedla v Budapešti škótsku misiu.Organizátori tohto jedného z najväčších európskych protirasistických podujatí pozvali ministra britskej vlády zodpovedného za Škótsko Davida Mundella, ktorý vystúpi s prejavom.Pochod smeroval od Námestia 15. marca k pomníku Topánky na dunajskom nábreží, ktorý je tvorený šesťdesiatimi pármi topánok odliatych zo železa na počesť zavraždených Židov.Maďarskí fašisti na tomto mieste židovským mužom, ženám i deťom najprv zviazali ruky šnúrkami od ich topánok, potom ich zastrelili a telá hodili do rieky.povedala pre TASR budapeštianska dobrovoľníčka Nadácie Pochodu života Magda Vadászová.Na konci pochodu premietli účastníkom československý film o Nicholasovi Wintonovi, britskom maklérovi a humanitárnom pracovníkovi, ktorý v roku 1939 zorganizoval záchranu 669 prevažne židovských detí z vtedajšieho predvojnového Česko-Slovenska.V roku 1944 v podkarpatskom Mukačeve zriadili 16. apríla prvé maďarské geto. Od 15. mája do 8. júla 1944 odvliekli z maďarského územia 437.402 Židov, z nich 95 percent do koncentračného tábora Auschwitz-Birkenau.Pamätný deň holokaustu sa v Maďarsku pripomína z iniciatívy vládnej strany Fidesz od roku 2001.