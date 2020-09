V Budapešti sprísnia sankcie za nenosenie rúška

Budapešť 14. septembra (TASR) - Samospráva Budapešti na návrh starostu Gergelya Karácsonya schválila v pondelok na svojom mimoriadnom zasadnutí sprísnenie sankcií za nenosenie rúšok, informovala agentúra MTI.



Pokuty za nezakryté ústa a nos, prípadne za nesprávne nasadenie rúška, stanovila samospráva až do výšky 15.000 forintov (42 eur). Majiteľom zariadení, v ktorých bude porušená povinnosť nosenie rúška, môžu úrady udeliť pokutu až do výšky 50.000 forintov (140 eur).



Budapešť už od 8. septembra zaviedla pokuty vo výške 8000 forintov (22 eur) za nedodržanie povinnosti zakrývať si tvár v prostriedkoch mestskej hromadnej dopravy.



Sprísnené sankcie rozšírené o tržnice, kultúrne zariadenia spravované mestom, múzeá, knižnice, archívy, kiná, divadlá, ako aj uzatvorené priestory budapeštianskej zoologickej a botanickej záhrady, vstúpia do platnosti v piatok 18. septembra.



Nosenie rúšok v prostriedkoch MHD nariadil Karácsony 7. apríla; do 8. septembra sa však porušenie tohto nariadenia pokutami netrestalo.