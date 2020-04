V Budapešti už preskupujú zdravotníkov v zmysle vládneho nariadenia

Budapešť 16. apríla (TASR) - V Budapešti už začali s povinným preskupovaním lekárov a zdravotníckeho personálu do nemocníc, kde ošetrujú pacientov s ochorením COVID-19. Informoval o tom vo štvrtok spravodajský server mfor.hu s tým, že ide o kroky vykonané v súlade s vládnym plánom preskupovania v zdravotníctve v čase epidemiologického stavu núdze.



Premiér Viktor Orbán označil 3. apríla tento plán za najdôležitejší dokument krajiny. "Je to vojenský núdzový akčný plán pre obdobie masového rozširovania nákazy," citoval ho portál mfor.hu.



Podľa servera sa s preskupovaním odborných zdravotníkov začalo 9. apríla v rámci hlavného mesta, keď z jedného zo zdravotníckych zariadení prevádzkovaných samosprávami presmerovali ošetrovateľov do Korányiho celoštátneho pneumologického ústavu. Tam dostali ochranné prostriedky a starajú sa o seniorov prevezených z domova dôchodcov na Peštianskej ceste.



Lekárov a zdravotnícky personál do tohto ústavu, ktorý Orbán osobne navštívil 7. apríla, už prevelili z viacerých zdravotníckych zariadení a tento proces bude pokračovať aj v nadchádzajúcich dňoch a týždňoch, píše mfor.hu.



Na ochorenie COVID-19 zomrelo v Maďarsku v uplynulých 24 hodinách osem ľudí a pribudlo tiež 73 prípadov nákazy novým druhom koronavírusu. Celkový počet obetí stúpol na 142 a potvrdených infikovaných na 1652. Množia sa prípady šírenia nákazy v domoch dôchodcov. Po dvoch budapeštianskych domovoch koronavírus potvrdili aj v prípade jedného seniora v sociálnom zariadení v Dabasi v Peštianskej župe, ktorého sa však podarilo izolovať, informovala komerčná televízia ATV.



Spravodajca TASR Ladislav Vallach