V Budapešti vyhorel obchod s takmer 60 elektrickými kolobežkami

Ilustračná snímka. Foto: TASR

Autor TASR
Budapešť 1. septembra (TASR) - Obchodný priestor s takmer 60 elektrickými kolobežkami vyhorel v nedeľu popoludní v Budapešti. Pri požiari, ktorý podľa servera telex.hu mohla spôsobiť batéria pri nabíjaní v zadnej miestnosti, nebol nikto zranený, informuje spravodajca TASR v Budapešti.

Úrad civilnej ochrany (OKF) uviedol, že v miestnosti na prízemí budovy sa nachádza cestovná kancelária, ktorá prenajíma aj elektrické kolobežky. Tie boli v zadnom sklade, kde sa nabíjali batérie.

Pravdepodobne jedna z nich začala horieť a potom sa oheň rozšíril na ostatné. Hasiči dorazili do troch minút po vypuknutí požiaru. Príčiny požiaru vyšetrujú.

Maďarskí hasiči v auguste varovali, že stúpa počet požiarov elektrických kolobežiek. Polovica požiarov vznikla v prípade odstavených dopravných prostriedkov, 40 percent počas nabíjania a deväť percent počas jazdy, píše telex.hu.
