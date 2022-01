V Budapešti zadržali Nemca, ktorý bol členom drogového gangu

Budapešť 27. januára (TASR) - Maďarská protiteroristická jednotka TEK zadržala v Budapešti nemeckého občana podozrivého z členstva v zločineckej skupine, ktorá dovážala tony kokaínu z Južnej Ameriky do Nemecka. Informovalo o tom vo štvrtok maďarská polícia na svojej webovej stránke police.hu.



Nemca označeného ako N. A. H. zadržali príslušníci TEK v stredu v byte na ulici Múzeum körút. Meno podozrivého spájajú nemecké orgány s jedným z najväčších protidrogových záťahov v Európe, pri ktorom nemecká polícia 12. januára 2021 našla a zhabala v hamburskom prístave na lodiach s kontajnermi zásielku celkom 16 ton kokaínu.



Nemca hľadali nemecké orgány prostredníctvom Európskej siete tímov aktívneho hľadania ľudí na úteku (ENFAST), ktorá požiadala maďarský Národný úrad vyšetrovania (NNI) o spoluprácu pri vypátraní a zadržaní mimoriadne nebezpečného podozrivého po tom, čo sa objavila informácia, že by sa mohol ukrývať v Maďarsku.



O vydaní N. A. H. do Nemecka rozhodnú maďarské orgány neskôr, píše sa vo vyhlásení polície.











(spravodajca TASR Ladislav Vallach)