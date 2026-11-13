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V Budapešti zadržali ženu, ktorá komunikovala s četbotom o vražde
Vyšetrovatelia NNI začali spoločne s agentmi FBI delegovanými do Maďarska pátrať po identite používateľa.
Autor TASR
Budapešť 13. novembra (TASR) – Príslušníci maďarského Národného vyšetrovacieho úradu (NNI) zadržali 22-ročnú cudzinku študujúcu v Budapešti, ktorá s četbotom komunikovala o plánovanej vražde. Spoločnosť, ktorá vyvíja a prevádzkuje rozhranie umelej inteligencie (AI), o tom informovala americký Federálny úrad pre vyšetrovanie (FBI), ktorý následne kontaktoval maďarské orgány. Ženu zadržali v Budapešti, uviedla v piatok webová stránka maďarskej polície police.hu, informuje spravodajca TASR v Budapešti.
Cudzinku vzali do cely policajného zaistenia a podali návrh na jej väzobné stíhanie.
FBI 8. novembra upozornil Transatlantické operačné oddelenie NNI, že používateľ internetu prepojený s Maďarskom sa pred četbotom riadeným umelou inteligenciou vyjadroval o násilných činoch proti životu.
Vyšetrovatelia NNI začali spoločne s agentmi FBI delegovanými do Maďarska pátrať po identite používateľa. Keďže z konverzácie vyplynulo, že dotyčná osoba pripravuje vraždu, polícia sa dostala pod časový tlak a pre závažnosť plánovaného trestného činu bola potrebná okamžitá medzinárodná spolupráca.
Po získaní obsahu konverzácie orgány zistili, že používateľka plánuje zaútočiť nožom na svojho známeho. Podľa správ mala v pláne vniknúť do jeho domu cez otvorené okno, nožom ho zmrzačiť a zabiť, a zaútočiť aj na jeho rodinných príslušníkov. Keďže vyjadrenia boli jednoznačné a v krátkom čase sa podarilo identifikovať aj vyhliadnutú obeť, bolo nutné páchateľku čo najskôr zadržať.
Na základe údajov z AI aplikácie, ako aj evidencie cudzincov žijúcich v Maďarsku, podozrivú osobu v krátkom čase vypátrali. Dvadsaťdvaročnú ženu, ktorá v Maďarsku študuje už niekoľko rokov, zadržali vyšetrovatelia 12. novembra v jej budapeštianskom podnájme. Vykonali u nej domovú prehliadku, pri ktorej zaistili jej mobilný telefón a počítač, z ktorých forenzní vyšetrovatelia následne extrahovali elektronické dáta.
Po predvedení mladú ženu vypočuli ako podozrivú z prípravy vraždy. Vo svojej výpovedi uviedla, že počas četovania bola opitá, na správy si nepamätá, a že nemá v úmysle nikoho zabiť. NNI ju vzal do cely policajného zaistenia a podal podnet na jej vzatie do väzby. Prokuratúra však rozhodla o jej prepustení na slobodu, uviedla polícia vo svojom vyhlásení.
Cudzinku vzali do cely policajného zaistenia a podali návrh na jej väzobné stíhanie.
FBI 8. novembra upozornil Transatlantické operačné oddelenie NNI, že používateľ internetu prepojený s Maďarskom sa pred četbotom riadeným umelou inteligenciou vyjadroval o násilných činoch proti životu.
Vyšetrovatelia NNI začali spoločne s agentmi FBI delegovanými do Maďarska pátrať po identite používateľa. Keďže z konverzácie vyplynulo, že dotyčná osoba pripravuje vraždu, polícia sa dostala pod časový tlak a pre závažnosť plánovaného trestného činu bola potrebná okamžitá medzinárodná spolupráca.
Po získaní obsahu konverzácie orgány zistili, že používateľka plánuje zaútočiť nožom na svojho známeho. Podľa správ mala v pláne vniknúť do jeho domu cez otvorené okno, nožom ho zmrzačiť a zabiť, a zaútočiť aj na jeho rodinných príslušníkov. Keďže vyjadrenia boli jednoznačné a v krátkom čase sa podarilo identifikovať aj vyhliadnutú obeť, bolo nutné páchateľku čo najskôr zadržať.
Na základe údajov z AI aplikácie, ako aj evidencie cudzincov žijúcich v Maďarsku, podozrivú osobu v krátkom čase vypátrali. Dvadsaťdvaročnú ženu, ktorá v Maďarsku študuje už niekoľko rokov, zadržali vyšetrovatelia 12. novembra v jej budapeštianskom podnájme. Vykonali u nej domovú prehliadku, pri ktorej zaistili jej mobilný telefón a počítač, z ktorých forenzní vyšetrovatelia následne extrahovali elektronické dáta.
Po predvedení mladú ženu vypočuli ako podozrivú z prípravy vraždy. Vo svojej výpovedi uviedla, že počas četovania bola opitá, na správy si nepamätá, a že nemá v úmysle nikoho zabiť. NNI ju vzal do cely policajného zaistenia a podal podnet na jej vzatie do väzby. Prokuratúra však rozhodla o jej prepustení na slobodu, uviedla polícia vo svojom vyhlásení.