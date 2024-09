V Budapešti zasadol maďarsko-ruský výbor pre hospodársku spoluprácu

Budapešť 20. septembra (TASR) - V Budapešti sa v piatok uskutočnilo zasadnutie Výboru pre hospodársku spoluprácu Maďarska a Ruska. Na Facebooku to oznámil maďarský minister zahraničných vecí a vonkajších ekonomických vzťahov Péter Szijjártó, ktorý sa predtým stretol aj s ruským ministrom zdravotníctva Michailom Muraškom, informuje spravodajca TASR v Budapešti.



"Maďarsko musí udržiavať spoluprácu s Ruskom. Jednoducho preto, že je to náš národný záujem i záujem maďarského ľudu," píše Szijjártó vo svojom príspevku.



Po schôdzke výboru sa uskutočnilo aj maďarsko-ruské podnikateľské fórum za účasti 78 firiem. "Mimochodom, celá Európa obchoduje s Rusmi, len sa to snažia skrývať," dodal Szijjártó.