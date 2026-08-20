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V Budapešti zaznamenali historicky najteplejší 20. august
Budapeštiansky rekord s hodnotou 37,5 stupňa Celzia je o jednu desatinu stupňa vyšší ako predchádzajúce maximum metropoly zaznamenané v tento deň.
Autor TASR
Budapešť 20. augusta (TASR) - V Budapešti meteorológovia vo štvrtok zaznamenali historicky najvyššiu teplotu pre 20. august v hlavnom meste. Stalo sa tak v mestskej časti Újpest. Na Facebooku to uviedla meteorologická služba HungaroMet, informuje spravodajca TASR v Budapešti.
Budapeštiansky rekord s hodnotou 37,5 stupňa Celzia je o jednu desatinu stupňa vyšší ako predchádzajúce maximum metropoly zaznamenané v tento deň.
V juhomaďarskej obci Kübekháza zase meteorologická stanica zaznamenala až 39,5 stupňa Celzia, čo sa zhoduje s hodnotami pre 20. august v roku 1992 v Ostrihome a v roku 2000 v Kecskeméte. Znamená to vyrovnanie celoštátneho teplotného rekordu pre tento deň.
(spravodajca TASR Ladislav Vallach)
Budapeštiansky rekord s hodnotou 37,5 stupňa Celzia je o jednu desatinu stupňa vyšší ako predchádzajúce maximum metropoly zaznamenané v tento deň.
V juhomaďarskej obci Kübekháza zase meteorologická stanica zaznamenala až 39,5 stupňa Celzia, čo sa zhoduje s hodnotami pre 20. august v roku 1992 v Ostrihome a v roku 2000 v Kecskeméte. Znamená to vyrovnanie celoštátneho teplotného rekordu pre tento deň.
(spravodajca TASR Ladislav Vallach)