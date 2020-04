V budove EP v Štrasburgu bude skríningové a poradenské centrum

Brusel/Štrasburg 7. apríla (TASR) - V budove Európskeho parlamentu (EP) v Štrasburgu bude umiestnené skríningové a poradenské centrum pre ochorenie COVID-19. Podľa agentúry AFP to oznámila francúzska ministerka pre európske záležitosti Amélie de Montchalinová.



"Spolu s predsedom Európskeho parlamentu Davidom Sassolim sme umožnili, aby parlament mohol počas krízy transformovať budovy v Štrasburgu na skríningové a konzultačné centrum pre COVID-19," uviedla de Montchalinová v rozhovore pre regionálny denník Dernieres Nouvelles d'Alsace.



Predseda EP 3. apríla oznámil, že dal bruselským mestským orgánom k dispozícii jednu z budov europarlamentu a okrem toho aj okolo 100 vozidiel so šoférmi, aby vyšiel v ústrety snahám samosprávy bojovať s pandémiou koronavírusu. Sassoli vtedy povedal, že "ak to bude potrebné", je pripravený urobiť to isté aj v Luxemburgu a Štrasburgu, kde má EP ďalšie budovy.



Hlavné sídlo Európskeho parlamentu je podľa Zmluvy o EÚ v Štrasburgu, kde sa europoslanci stretávajú na plenárnych zasadnutiach 12-krát do roka. Pod tlakom pandémie COVID-19 sa plenárne zasadnutia v marci a apríli výnimočne neuskutočnili v Štrasburgu, ale v skrátenej podobe v Bruseli. Podľa rozhodnutia vedenia EP tento stav bude platiť do konca leta, pričom prvé plenárne zasadnutie v Štrasburgu by sa malo uskutočniť až v septembri. Pre metropolu Alsaska a širší región to predstavuje nemalé ekonomické straty, lebo z plenárnych zasadnutí a presunu tisícok ľudí do Štrasburgu (europoslanci, ich asistenti a personál, predstavitelia ostatných inštitúcií EÚ, novinári a návštevníci) profitujú miestne hotely, reštaurácie a poskytovatelia služieb.



