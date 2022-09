V budove EP otvorili fotografickú výstavu venovanú Václavovi Havlovi

Brusel 1. septembra (TASR) - V sídle Európskeho parlamentu (EP) v Bruseli inštalovali výstavu dosiaľ nezverejnených fotografií bývalého českého a československého prezidenta Václava Havla. Ich autorom je v Belgicku žijúci český fotograf Jiří Jírů, informoval v stredu spravodajský webový portál iDNES.cz.



Jírů v 90. rokoch pôsobil ako osobný fotograf prvého českého prezidenta. Neobvyklú výstavu slávnostne otvorila šéfka Európskeho parlamentu Roberta Metsolová z Malty.



"Žijeme v zložitých časoch," povedala na vernisáži výstavy Metsolová. Zdôraznila, že Václav Havel vnímal politiku ako službu ľuďom, a zákonodarcovia by sa tým mali pri riešení problémov, ako je zdražovanie a kríza v energetike, riadiť.



Metsolová (43) pripomenula tiež jeho slová o Európe ako o úlohe, ktorú si Česko vnieslo do motta svojho aktuálneho predsedníctva v Rade Európskej únie.



Výstava sa nachádza neďaleko hlavnej zasadacej sály. Na paneloch vo foyeri možno vidieť približne dve desiatky snímok vrátane tých ikonických, ako keď nad pivovými pohármi vedľa seba sedia Václav Havel, spisovateľ Bohumil Hrabal a americký prezident Bill Clinton v pražskej krčme U zlatého tigra a smejú sa.



Jírů ako jeden z Havlových osobných fotografov nasnímal tisíce záberov prezidenta. Vybral z nich aj niekoľko, ktoré až doteraz nikdy nevystavoval. Výstavu do Európskeho parlamentu priviezol europoslanec Tomáš Zdechovský zo strany KDU-ČSL.



Fotografickú výstavu si bude možné pozrieť len niekoľko dní, meno Václava Havla je však v Európskom parlamente prítomné natrvalo; už len preto, že sa na jeho počesť volá jedna z budov v štrasburskom sídle tejto inštitúcie.