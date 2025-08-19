Spravodajský portál Tlačovej agentúry Slovenskej republiky
V budove fínskeho parlamentu zomrel 30-ročný poslanec

Ilustračná snímka. Foto: TASR

Peltonen zomrel okolo 11. hodiny miestneho času, uviedla fínska polícia.

Autor TASR
Helsinki 19. augusta (TASR) - Tridsaťročný poslanec fínskej Sociálnodemokratickej strany Eemeli Peltonen zomrel v utorok v budove fínskeho parlamentu, informovala o tom tlačová kancelária parlamentu. TASR o tom píše podľa správy agentúry AFP.

Peltonen zomrel okolo 11. hodiny miestneho času, uviedla fínska polícia. Dodala, že vyšetruje príčiny smrti, pričom v tejto fáze nemá podozrenie, že by mohlo ísť o trestný čin.

„Bol veľmi obľúbeným členom našej komunity a bude nám veľmi chýbať,“ uviedla predsedníčka strany Tytti Tuppurainenová.

Fínsky prezident Alexander Stubb spolu s ďalšími poslancami opísali túto informáciu ako hlboko šokujúcu a zarmucujúcu.

„Dnes sme sa dozvedeli tragickú správu z parlamentu. Vyjadrujem úprimnú sústrasť blízkym Eemeliho Peltonena a prajem im silu v čase smútku,“ napísal Stubb na platforme X.

Pred budovou parlamentu spustili fínsku vlajku na pol žrde na znak smútku. Fínski poslanci majú v súčasnosti letnú prestávku, jesenné zasadnutia sa začnú 2. septembra.
