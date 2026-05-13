V Buenos Aires demonštrovali proti škrtom vo financovaní univerzít
Univerzita v Buenos Aires odhadla účasť na 600.000 ľudí.
Autor TASR
Buenos Aires 13. mája (TASR) - Desaťtisíce Argentínčanov vyšli do ulíc Buenos Aires, aby protestovali proti drastickým škrtom v rozpočtoch verejných univerzít, ktoré presadil prezident Javier Milei. TASR o tom informuje podľa správy agentúry AFP.
Protest v hlavnom argentínskom meste vyvrcholil na námestí Plaza de Mayo, kde sa nachádza prezidentský palác, a rozšíril sa do okolitých ulíc. Univerzita v Buenos Aires odhadla účasť na 600.000 ľudí.
Štvrtá veľká demonštrácia od nástupu Mileiho do úradu v decembri 2023 sa konala deň po tom, ako sa prevalilo, že jeho vláda plánuje ďalšie škrty vo výdavkoch na školstvo a zdravotníctvo. Podľa odborov klesli v posledných rokoch platy argentínskych učiteľov o 40 percent a stovky učiteľov podali výpoveď.
Demonštranti požadovali prijatie zákona o financovaní univerzít. Ten pôvodne schválil Kongres v roku 2025, no Milei ho neskôr vetoval s odôvodnením, že je v rozpore s fiškálnou politikou jeho vlády.
Vláda následne požiadala o zásah Najvyšší súd, ktorý však nemá stanovenú lehotu na rozhodnutie.
