V Bukurešti je preplnená márnica, obete umiestňujú na chodbe

Bukurešť 9. novembra (TASR) - V márnici v hlavnej rumunskej nemocnici v metropole Bukurešť už nemajú kde umiestniť telá zosnulých pacientov. Telá obetí ochorenia COVID-19 zabalené v čiernych plastových vreciach tak lemujú chodbu nemocnice. Informovala o tom v utorok agentúra AP.



V Rumunsku za posledné dva mesiace zomierajú denne stovky ľudí. Krajina s 19 miliónmi obyvateľov má v súčasnosti jednu z najvyšších mier úmrtnosti na koronavírus v Európe. V októbri Svetová zdravotnícka organizácia (WHO) vyslala do krajiny tím na pomoc v boji proti pandémii.



Tamojší lekári sú frustrovaní a prepracovaní. "V Rumunsku denne zmizne dedina!" zvolal riaditeľ univerzitnej nemocnice v Bukurešti Catalin Cirstoiu. "No a čo o týždeň alebo o mesiac? Väčšia dedina? Alebo mesto?"



Lekárka Maria Sajinová, prednostka márnice univerzitnej kliniky, uviedla, že zatiaľ čo nemocnica by za normálnych okolností mala v priemere desať úmrtí denne, v pondelok počet obetí dosiahol 26, z nich 14 boli pacienti s covidom. Minulý týždeň došlo k 35 úmrtiam za jeden deň, povedala.



Podľa odborníkov je dôvodom prudkého nárastu úmrtnosti nízka miera zaočkovanosti proti koronavírusu. V Rumunsku je plne zaočkovaných iba zhruba 40 percent populácie. Priemer v EÚ je pritom 75 percent.



Na jednotkách intenzívnej starostlivosti (JIS) v Rumunsku je s ochorením COVID-19 hospitalizovaných 1870 pacientov. Od začiatku epidémie zomrelo takmer 51.000 ľudí v spojitosti s koronavírusom.