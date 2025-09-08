Spravodajský portál Tlačovej agentúry Slovenskej republiky
V Bukurešti protestovali učitelia aj žiaci proti opatreniam vlády

Tisíce učiteľov a zamestnancov školstva pochodujú počas protestu v Bukurešti v Rumunsku v pondelok 8. septembra 2025. Foto: TASR/AP

Minister školstva Daniel David pre miestnu televíziu uviedol, že je nereálne očakávať, že opatrenia budú zrušené.

Autor TASR
Bukurešť 8. septembra (TASR) - Tisíce rumunských učiteľov a študentov sa v pondelok zhromaždili v Bukurešti na protest proti reštrukturalizácii škôl, zvýšeniu týždenného počtu vyučovacích hodín a úsporným vládnym opatreniam zameraným na zníženie deficitu krajiny. Po celom Rumunsku bolo tiež pozastavené vyučovanie, informuje TASR podľa správy agentúry Reuters a AFP.

Od prevzatia moci koncom júna zvýšila rumunská vláda dane a znížila výdavky na vzdelávanie, zvýšila priemerný týždenný počet vyučovacích hodín z 18 na 20 bez zvýšenia platov, zvýšila maximálny počet žiakov v triede, zlúčila malé školy a znížila štipendiá.

Podľa polície sa na pondelkovom zhromaždení v rumunskej metropole zúčastnilo viac ako 10.000 učiteľov a žiakov, ktorí požadovali zrušenie týchto opatrení a odstúpenie ministra školstva.

Demonštranti v Bukurešti požívali na proteste vuvuzely a píšťalky, skandovali „Rumunsko, prebuď sa!“ a „Preč s vládou!“ a držali transparenty s nápisom „Vzdelanie je investícia“.

Odborové školské zväzy tvrdia, že vládne kroky spôsobia „bezprecedentnú krízu v školstve“.

„Tieto úsporné opatrenia sa začali presne u tých, kde sa nemali (začať),“ povedala školská poradkyňa pre AFP počas demonštrácie a vedúcich predstaviteľov krajiny obvinila z „nedostatku rešpektu“ voči učiteľom a študentom.

Minister školstva Daniel David pre miestnu televíziu uviedol, že je nereálne očakávať, že opatrenia budú zrušené. V prejave uverejnenom na webovej stránke svojho rezortu kroky vlády obhajoval a dodal, že vláda presadzuje „skutočné reformy“, ktoré školstvu pomôžu.
.

