V Bukurešti vypukli po zamietnutí Georgescovej kandidatúry nepokoje

Žena kričí s krížom v ruke pred policajtmi blokujúcimi ulicu po zrážkach so stúpencami Calina Georgesca po tom, ako rumunský volebný orgán odmietol jeho kandidatúru v opakovaných prezidentských voľbách v Bukurešti v pondelok 10. marca 2025. Foto: TASR/AP

Bukurešť 10. marca (TASR) - Násilné strety vypukli v nedeľu večer v Bukurešti medzi demonštrantmi a políciou po tom, ako rumunská volebná komisia zamietla registráciu krajne pravicového politika Calina Georgesca do opakovaných volieb. TASR o tom informuje na základe správy agentúry DPA.Pred budovou volebnej komisie sa najskôr zhromaždili stovky Georgescových prívržencov. Násilnosti vypukli po tom, ako viacerí z nich prerazili policajné barikády, na čo polícia reagovala použitím slzotvorného plynu. Výtržníci hádzali na policajtov dlažobné kocky či petardy a podpálili nábytok z okolitých kaviarní. Prevrhli aj dodávku televíznej stanice, ktorá podľa nich podporuje Georgescových politických súperov. Polícia informovala, že na mieste zadržala viacero ľudí. Ich presný počet však neuviedla.Georgescu sa v piatok zaregistroval ako kandidát do opakovaných prezidentských volieb, pričom volebnej komisii predložil kandidatúru s vyše 324.000 podpismi podporovateľov. Volebná komisia však v nedeľu jeho kandidatúru zamietla, rovnako ako aj dvoch nezávislých politikov, Marie Marcuovej a Iona Popa, približuje rumunská agentúra Agerpres. V prípade Georgesca svoje rozhodnutie podložila predošlými verdiktmi ústavného súdu.Georgescu rozhodnutie komisie odsúdil a označil ho za nedemokratické. Jeden z jeho poradcov v pondelok agentúre Reuters povedal, že sa proti nemu odvolá na ústavnom súde. Reuters približuje, že takéto odvolanie musí byť podané do 24 hodín. Očakáva sa, že súd následne vo veci rozhodne do stredy.Rumunský ústavný súd v decembri anuloval výsledky novembrového prvého kola prezidentských volieb, v ktorých 62-ročný Georgescu prekvapivo zvíťazil, hoci podľa prieskumov mal dovtedy minimálnu podporu. Podľa zistení spravodajských služieb férovosť hlasovania narušilo Rusko prostredníctvom tisícov účtov na platformách TikTok a Telegram. Moskva tieto tvrdenia poprela.Prokuratúra okrem toho začala vo februári proti Gorgescovi trestné konanie. Obvinený je z podnecovania konania proti ústavnému poriadku, iniciovania alebo založenia fašistickej, rasistickej alebo xenofóbnej organizácie či verejnej podpory kultu osôb vinných z genocídy a vojnových zločinov, a tiež z nepravdivých vyhlásení o financovaní predvolebnej kampane.Opakované prvé kolo nových prezidentských volieb sa bude konať 4. mája a prípadné druhé 18. mája, ak žiaden z kandidátov nezíska v prvom kole viac ako 50 percent hlasov.