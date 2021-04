V Bukurešti vznikne nové centrum EÚ pre kybernetickú bezpečnosť

Brusel 20. apríla (TASR) - Rada EÚ pre všeobecné záležitosti v utorok prijala nariadenie, ktoré má umožniť zriadenie Centra kompetencií v oblasti kybernetickej bezpečnosti so sídlom v Bukurešti. Pôjde o prvú pracovnú agentúru EÚ sídliacu na území Rumunska.



Nový orgán EÚ bude mať na starosti investície do výskumu, technológií a priemyselného rozvoja s cieľom posilniť bezpečnosť internetu a iných kľúčových sieťových a informačných systémov.



Centrum bude prideľovať finančné prostriedky určené na kybernetickú bezpečnosť z programov Horizont Európa a Digitálna Európa.



Bude úzko spolupracovať s Agentúrou EÚ pre kybernetickú bezpečnosť (ENISA) a tiež so sieťou národných koordinačných centier určených členskými štátmi EÚ. Kooperovať bude aj s predstaviteľmi priemyslu, akademických a výskumných organizácií a relevantných združení občianskej spoločnosti s cieľom zlepšovať a šíriť odborné znalosti v oblasti kybernetickej bezpečnosti v celej Únii.



Nariadenie ešte pred jeho zverejnením v Úradnom vestníku EÚ musí odsúhlasiť aj Európsky parlament. Účinnosť nadobudne 20 dní po svojom zverejnení.











(spravodajca TASR Jaromír Novak)