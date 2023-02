V Bulharsku v prípade udusených migrantov obžalovali šesť osôb

Sofia 19. februára (TASR) - Bulharská prokuratúra obžalovala šesť osôb v súvislosti so smrťou 18 afganských utečencov, ktorých našli mŕtvych v opustenom nákladnom vozidle blízko bulharskej dediny Lokorsko, 16 kilometrov severne od metropoly Sofia. V nedeľu to uviedla agentúra AFP, informuje TASR.



Nákladné vozidlo prevážalo 52 osôb ukrytých v tajnom priestore pod nákladom stavebného dreva. Podľa predbežného vyšetrovania utečenci prišli z Turecka a cez Srbsko mali namierené do západnej Európy. Osemnásť migrantov sa udusilo, medzi nimi aj dieťa vo veku šesť až sedem rokov.



Podľa ministra zdravotníctva Asena Medžidieva preživších našli mokrých mrznúť v zimnom počasí. Evidentne niekoľko dní nejedli. Jeden z preživších mal vážne psychomotorické trasenie a na jeho upokojenie bolo treba štyroch ľudí.



V prípade boli za neúmyselné zabitie, podieľanie sa na organizovanej trestnej činnosti a prevádzačstvo obžalovaní šiesti Bulhari vrátane údajného šéfa prevádzačskej skupiny, informovala bulharská prokuratúra. V prípade dokázania viny môžu byť odsúdení až na 15 rokov väzenia.



Bulharská polícia už piatok v súvislosti s udusenými migrantmi zadržala štyroch ľudí, ale voči dvom z nich pravdepodobne nevznesie obvinenia. Prokuratúra dodala, že jeden z podozrivých bude stíhaný na slobode.