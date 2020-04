V Bulharsku je 846 potvrdených prípadov nákazy a 41 úmrtí

Sofia 17. apríla (TASR) - V Bulharsku zaznamenali do piatka popoludnia 846 potvrdených prípadov nákazy novým koronavírusom. Ukázala to najnovšia aktualizácia štátneho úradu povereného riešením pandémie, na ktorý sa odvolala bulharská tlačová agentúra BTA.



Celkovo je v krajine hospitalizovaných 244 pacientov a 34 z nich sa nachádza na jednotkách intenzívnej starostlivosti (JIS).



V Bulharsku zatiaľ zaznamenali 41 úmrtí na ochorenie COVID-19 spôsobovaného koronavírusom.



Bulharské hlavné mesto Sofia bolo v rámci boja proti šíreniu nového koronavírusu pred pravoslávnymi veľkonočnými sviatkami uzavreté na neurčito pre dopravu. Od piatka tak mesto nesmú nijaké vozidlá opustiť ani doň vojsť, informuje agentúra DPA.



Nariadenie ministra zdravotníctva Kirila Ananieva povoľuje iba niekoľko výnimiek, napríklad pre policajné autá, vozidlá prepravujúce pacientov či servisné vozidlá.



Prevažne pravoslávne Bulharsko oslavuje tento rok Veľkú noc 19. apríla, teda o týždeň neskôr ako západné cirkvi. Otvorených zostane približne 4000 kostolov, ale veriaci boli požiadaní, aby pre riziko infekcie radšej zostali doma. Trhy a predajne kvetov sú počas sviatkov zatvorené. Otvorené zostali iba supermarkety, lekárne a čerpacie stanice. V Bulharsku platí od 13. marca stav núdze, ktorý bol predĺžený do 13. mája.