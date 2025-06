V Bulharsku obvinili šesť ľudí za týranie a drogy v zariadení

Sofia 9. júna (TASR) - Šesť osôb obvinili v Bulharsku v súvislosti s bitím a podávaním drog pacientom v súkromnom sociálno-zdravotníckom zariadení pre seniorov a ľudí s psychickými problémami. S odvolaním sa na miestne úrady o tom v pondelok informovala agentúra Reuters, píše TASR.



Bulharská polícia v piatok podnikla raziu v hospici so 75 pacientmi v dedine Jagoda, pri ktorej zadržala päť ľudí podozrivých zo zlého zaobchádzania. Ďalšiu osobu zadržali v nedeľu. Všetkých šiestich obvinili z nezákonného uväznenia a bránenia vo voľnom pohybe, neposkytnutia náležitej pomoci osobe v ohrození, fyzického násilia a spôsobenia telesnej ujmy.



„Najdesivejšia vec, ktorú sme videli, boli ľudia, ktorí boli vystavení neustálemu fyzickému násiliu - zviazaní, bití. Máme dôkazy aj o podávaní drog,“ povedal pre bulharskú televíziu Nova námestník ministra práce a sociálnej politiky Ivan Krastev.



Niektorých pacientov podľa bulharských médií našli s priviazanými nohami, pod vplyvom sedatív alebo zatvorených v izbách bez náležitej hygieny, posteľnej bielizne a kontaktu s vonkajším svetom.



„Zavreli nás ako psov. Dávajú nám dva krajce chleba a v takej horúčave neotvárajú dvere, aby sme mohli vyvetrať, lebo sa boja, že utečieme. Boli to štyri veľmi ťažké roky. Boh mi pomohol. Veľa ľudí zomrelo hladných, bez lekárov, so zraneniami, zviazaných,“ uviedla jedna z pacientiek, 70-ročná Milka Raeva.



Súkromné zariadenie v Jagode si podľa médií za jednu izbu účtovalo 990 levov (506 eur) mesačne. Jedenásť pacientov odtiaľ previezli do neďalekej štátnej nemocnice, zvyšných 54 prichýlili buď príbuzní, alebo iné štátne inštitúcie. Okrem tohto hospicu bol v pondelok zatvorený ďalší nelegálny domov dôchodcov v dedine Govedarci s 23 pacientmi.



Podobne ako inde v Európe, ani v Bulharsku príjmy nezodpovedajú rastúcim nákladom na starostlivosť o starších ľudí a opateru. Niektorí prevádzkovatelia podľa Reuters v tejto situácii zneužívajú zraniteľných pacientov poskytovaním neštandardnej alebo dokonca zneužívajúcej starostlivosti.