V Bulharsku odsúdili imáma a jeho 13 nasledovníkov

Sofia 10. decembra (TASR) - Bulharský súd vymeral v utorok osem a pol roka väzenia miestnemu imámovi, ktorého uznal za vinného zo šírenia myšlienok teroristickej skupiny Islamský štát (IS), ako aj zo šírenia nenávisti a propagácie vojny z náboženských dôvodov. Tresty vymeral aj jeho 13 stúpencom. Proti verdiktom sa môžu ešte odvolať, informovala agentúra AFP.



Krajský súd v meste Pazardžik na juhu Bulharska poslal do väzenia imáma Ahmeda Mússu Ahmeda, ktorý pochádza z bulharskej menšinovej rómskej komunity. Mússa už bol odsúdený za svoje radikálne kázne, za čo si v súčasnosti odpykáva štyri roky väzenia.



Súd svoj utorňajší verdikt odôvodnil tým, že Mússa kázal myšlienky IS a pomáhal ašpirujúcim džihádistom, ktorí prechádzali Bulharskom s cieľom zapojiť sa do bojov v Sýrii. Okrem toho vo svojich kázaniach v mešite mesta Pazardžik podnecoval nenávisť a vyzýval svojich stúpencov, aby viedli vojnu z náboženských dôvodov.



Súd vymeral tresty aj jeho stúpencom - 12 mužom a žene, ktorých uznal za vinných zo šírenia nenávisti z náboženských dôvodov a propagácie vojny. Muži dostali tresty od jedného roka do tri a pol roka väzenia, žena podmienečný trest odňatia slobody na dva a pol roka.



Bulharsko je väčšinovou pravoslávnou krajinou s 13-percentnou moslimskou populáciou. Tú tvoria aj etnickí Turci, Pomáci, ale i Rómovia, ktorí konvertovali na islam.