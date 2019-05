V Bulharsku predpovedajú v eurovoľbách víťazstvo vládnej strany

Vládna strana Občania za európsky rozvoj Bulharska, ktorá je súčasťou Európskej ľudovej strany, získala podľa prognózy prieskumného inštitútu Alpha Research v eurovoľbách 32,8 percenta hlasov.

Sofia 26. mája (TASR) - Jasným víťazom volieb do Európskeho parlamentu (EP) v Bulharsku sa stala podľa jedného z prvých odhadov tamojších výsledkov konzervatívna strana premiéra Bojka Borisova. Tlačová agentúra DPA o tom informovala v nedeľu večer s odvolaním sa na vysielanie súkromnej televíznej stanice bTV.



Vládna strana Občania za európsky rozvoj Bulharska (GERB), ktorá je súčasťou Európskej ľudovej strany (EPP), získala podľa prognózy prieskumného inštitútu Alpha Research v eurovoľbách 32,8 percenta odovzdaných hlasov. Opoziční socialisti zaostávajú s očakávaným ziskom 23,1 percenta, zatiaľ čo ďalšou v poradí je s podporou 13,6 percenta takisto opozičná strana DPS, zastupujúca záujmy tureckej menšiny.



Do EP by sa mala opäť dostať nacionalistická strana používajúca označenie Vnútorná macedónska revolučná organizácia (VMRO), ktorá je súčasťou Borisovovej vlády, a prvýkrát aj nová proeurópska Koalícia demokratického Bulharska. Uvedený odhad im pripisuje 6,8-, resp. 5,9-percentnú podporu.



V prípade víťazstva v eurovoľbách, ktoré sa v Bulharsku konali v nedeľu, chceli socialisti presadiť v krajine predčasné parlamentné voľby. Konzervatívci z GERB však dokázali napraviť svoju povesť, poznačenú škandálom s predajom luxusných bytov členom vlády za nízke ceny, komentovala DPA s tým, že nie je zatiaľ jasné, či socialisti teraz ukončia svoj bojkot parlamentu.