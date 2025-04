V Bulharsku pristála prvá zo 16 nových stíhačiek F-16 od USA

Sofia 2. apríla (TASR) - Na bulharskej leteckej základni Graf Ignatievo v stredu pristála prvá zo 16 nových stíhačiek F-16 nakúpených v Spojených štátoch. TASR o tom informuje podľa správy agentúry AP.



Kontrakt na nákup ôsmich viacúčelových stíhačiek F-16 Block 70 za spolu 1,3 miliardy dolárov uzavrelo Bulharsko s americkou stranou v lete 2019. Plány na príchod prvých strojov už v roku 2023 však oddialila pandémia ochorenia COVID-19.



Medzitým v roku 2022 bulharská vláda podpísala zmluvu s americkou spoločnosťou Lockheed Martin na nákup ďalších ôsmich stíhačiek F-16 do konca roka 2027. Celkové náklady sa tak zvýšili na približne tri miliardy dolárov.



„Nie je to len stíhačka, ale symbol a stelesnenie strategického partnerstva Bulharska so Spojenými štátmi..., partnerstva, ktoré ponúka novú perspektívu pre bulharskú armádu,“ vyhlásil po prílete stíhačiek premiér Rosen Žeľazkov.



Táto balkánska krajina, ktorá vstúpila do NATO v roku 2004, sa posledné dve desaťročia snažila modernizovať svoju letku zastaraných stíhačiek MiG-29 sovietskej výroby, ale finančné problémy si vynútili opakované odklady tohto úsilia. Nové stíhacie lietadlá podľa AP potrebuje na zlepšenie svojej obrany a zosúladenie svojich vzdušných síl so štandardmi NATO.



Počas vojny na Ukrajine, ktorú Rusko vojensky napadlo pred viac než tromi rokmi, sa Bulharsko spolieha na pomoc od ostatných členských krajín NATO pri plnení svojich záväzkov v oblasti ochrany vzdušného priestoru.