V Bulharsku Radev dostal od prezidentky mandát na vytvorenie vlády
Autor TASR
Sofia 7. mája (TASR) - Predseda strany Progresívne Bulharsko (PB) Rumen Radev vo štvrtok dostal od prezidentky Iliany Jotovej mandát na zostavenie novej vlády. Jeho strana minulý mesiac s veľkou prevahou vyhrala v už ôsmych parlamentných voľbách za uplynulých päť rokov, píše TASR podľa správ agentúr Reuters a BTA.
Prezidentka na štvrtkovej ceremónii Radeva poverila funkciou premiéra. Podľa bulharskej ústavy predtým viedla konzultácie so zástupcami všetkých parlamentných strán.
„Bulharskí občania vložili veľkú dôveru do strany Progresívne Bulharsko a v 52. volebnom období Národného zhromaždenia jej zabezpečili prvé miesto s rozhodujúcou väčšinou,“ uviedla Jotová.
Radev označil mandát na vytvorenie vlády za obrovskú zodpovednosť, ktorú strana prijala, a bude na nej neúnavne a odhodlane pracovať. Progresívne Bulharsko vo voľbách 19. apríla získalo 44,6 percenta voličských hlasov.
Radev je bývalý pilot a veliteľ bulharských vzdušných síl, vo funkcii prezidenta bol deväť rokov, z ktorej v januári odstúpil. Počas svojho pôsobenia v úrade sa zasadzoval za obnovenie vzťahov s Ruskom a kritizoval vojenskú pomoc Ukrajine. Počas predvolebnej kampane sľuboval boj proti korupcii.
