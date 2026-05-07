V Bulharsku Radev dostal od prezidentky mandát na vytvorenie vlády

Na snímke Rumen Radev. Foto: TASR - Martin Baumann

Autor TASR
Sofia 7. mája (TASR) - Predseda strany Progresívne Bulharsko (PB) Rumen Radev vo štvrtok dostal od prezidentky Iliany Jotovej mandát na zostavenie novej vlády. Jeho strana minulý mesiac s veľkou prevahou vyhrala v už ôsmych parlamentných voľbách za uplynulých päť rokov, píše TASR podľa správ agentúr Reuters a BTA.

Prezidentka na štvrtkovej ceremónii Radeva poverila funkciou premiéra. Podľa bulharskej ústavy predtým viedla konzultácie so zástupcami všetkých parlamentných strán.

Bulharskí občania vložili veľkú dôveru do strany Progresívne Bulharsko a v 52. volebnom období Národného zhromaždenia jej zabezpečili prvé miesto s rozhodujúcou väčšinou,“ uviedla Jotová.

Radev označil mandát na vytvorenie vlády za obrovskú zodpovednosť, ktorú strana prijala, a bude na nej neúnavne a odhodlane pracovať. Progresívne Bulharsko vo voľbách 19. apríla získalo 44,6 percenta voličských hlasov.

Radev je bývalý pilot a veliteľ bulharských vzdušných síl, vo funkcii prezidenta bol deväť rokov, z ktorej v januári odstúpil. Počas svojho pôsobenia v úrade sa zasadzoval za obnovenie vzťahov s Ruskom a kritizoval vojenskú pomoc Ukrajine. Počas predvolebnej kampane sľuboval boj proti korupcii.
