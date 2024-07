V Bulharsku sa aliancia GERB-SDS pokúša zostaviť menšinovú vládu

Sofia 1. júla (TASR) - Bulharský prezident Rumen Radev v pondelok poveril zostavením novej vlády stredopravicovú alianciu tvorenú stranami Občania za európsky rozvoj Bulharska (GERB) a Zväz demokratických síl (SDS), ktorá má v parlamente najviac mandátov. TASR o tom informuje podľa správ agentúr AP a Reuters.



Mandát prijal dezignovaný premiér Rosen Žeľazkov zo strany GERB. Prezidentovi vzápätí predložil návrh menšinovej vlády a požiadal ho, aby ho dal parlamentu na hlasovanie, ktoré by sa malo uskutočniť ešte tento týždeň.



Ak nová vláda nezíska v parlamente dostatočnú podporu poslancov, Radev poverí zložením kabinetu stranu, ktorá vo voľbách skončila ako druhá.



Žeľazkov (56) je vyštudovaný právnik, ktorý pôsobil v predchádzajúcich vládach na rôznych ministerských postoch a do apríla 2024 bol aj predsedom parlamentu.



Predkladaný menšinový kabinet je podľa jeho slov "tímom odborníkov a skúsených politikov z GERB". Za prioritu novej vlády označil stabilizáciu verejných financií a zdôraznil tiež potrebu kontinuity európskej perspektívy Bulharska.



Aliancia GERB-SDS zvíťazila v júnových parlamentných voľbách, v 240-člennom bulharskom Národnom zhromaždení však získala len 68 mandátov. Žeľazkova si za šéfa novej vlády zvolila namiesto Bojka Borisova - lídra GERB, ktorý viedol už tri predchádzajúce vlády, a to v rokoch 2009 až 2021, pričom jeho posledný kabinet podal demisiu po obvineniach z korupcie a rozsiahlych protivládnych protestoch.



V snahe nájsť v roztrieštenom parlamente koaličných partnerov Borisov bezprostredne po voľbách vyhlásil, že už nechce byť premiérom a politických oponentov pozval k rokovaciemu stolu.



Podporu vláde GERB-SDS však neprisľúbil nijaký politický subjekt - okrem Hnutia za práva a slobody (MRF), ktoré zastupuje najmä početnú tureckú menšinu, pričom vo voľbách skončilo druhé a získalo 47 parlamentných kresiel.



Reformistický blok vedený stranou Pokračujeme v zmene (PP) ešte minulý týždeň informoval, že vládu vytvorenú s GERB nepodporí.



Júnové predčasné voľby, ktoré sa konali paralelne s voľbami do Európskeho parlamentu, boli v Bulharsku v poradí už šiestymi za posledné tri roky. Vyvolal ich rozpad koalície pozostávajúcej z GERB-SDS a PP-DB.