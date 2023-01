V Bulharsku sa budú 2. apríla konať predčasné parlamentné voľby

Sofia 24. januára (TASR) - Bulharský prezident Rumen Radev v utorok ohlásil, že na 2. apríla vyhlási predčasné parlamentné voľby. Pôjde už o piate voľby za dva roky po tom, čo sa po poslednom októbrovom hlasovaní nepodarilo vytvoriť funkčnú vládu. TASR správu prevzala z agentúry Reuters.



Radev oznámil, že parlament rozpustí 3. februára. Vyjadril nádej, že poslanci využijú čas, ktorý im dovtedy zostáva, aby schválili zákony potrebné na zabezpečenie efektívneho čerpania prostriedkov z Európskej únie.



Ešte predtým Radev uviedol, že poverí súčasného dočasného premiéra Galaba Doneva, aby krajinu viedol do vzniku novej vlády.



Bulharská socialistická strana (BSP) sa minulý piatok vzdala snahy o zostavenie novej vlády. Poverenie dostala ako tretia v poradí a išlo zároveň o posledný pokus. Mandát na sformovanie kabinetu predtým vrátili dve najväčšie parlamentné strany – stredopravicová strana Občania za európsky rozvoj Bulharska (GERB) a reformistické hnutie Pokračujeme v zmene (PP). Ani jedna nedokázala získať v parlamente nadpolovičnú väčšinu.



Bulharsko sa nachádza v politickom pate od roku 2020, ktorý vyvolali masové protesty proti korupcii. Politická kríza ohrozuje plány Bulharska na vstup do eurozóny v roku 2024. Bez vlády so silným mandátom nie je možné prijímať potrebné reformy proti korupcií na vysokej úrovni a môže sa skomplikovať aj čerpanie niekoľkých miliárd eur z fondov EÚ na obnovu.



Agentúra AFP píše, že podľa politológov aj nové voľby prinesú podobne rozdrobený parlament s malými šancami na vznik stabilnej vlády.