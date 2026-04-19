V Bulharsku sa konajú ôsme parlamentné voľby za posledných päť rokov
Autor TASR
Sofia 19. apríla (TASR) - V Bulharsku sa v nedeľu konajú predčasné parlamentné voľby - ôsme od roku 2021. Agentúra AFP informuje, že sa očakáva víťazstvo zoskupenia Progresívne Bulharsko bývalého prezidenta Rumena Radeva, píše TASR.
Volebné miestnosti sú otvorené od 07.00 do 20.00 h miestneho času (06.00 - 19.00 h SELČ).
Radev bol prezidentom deväť rokov a v januári z tejto funkcie odstúpil. Počas svojho pôsobenia v úrade sa presadzoval za obnovenie vzťahov s Ruskom a kritizoval posielanie vojenskej pomoci Ukrajine.
V marci oznámil, že trojkoalícia Progresívne Bulharsko sa bude uchádzať o priazeň voličov v predčasných parlamentných voľbách, pričom podľa posledných prieskumov verejnej mienky by mohlo toto zoskupenie získať 35 percent hlasov.
Radev tvrdí, že chce zbaviť krajinu „oligarchického modelu riadenia“ a podporil protikorupčné protesty na konci roka 2025, ktoré zvrhli vládu podporovanú konzervatívcami, informuje AFP.
Uviedol, že sa chce získať absolútnu väčšinu v 240-člennnom parlamente a odmietol, že by po voľbách vytvoril koalíciu so stranou Občania za európsky rozvoj Bulharska (GERB), ktorej predsedom je trojnásobný premiér Bojko Borisov. GERB by podľa predvolebných prieskumov mohla získať 20 percent hlasov.
Spoluprácu vylúčil aj s Delianom Peevskim, predsedom Hnutia za práva a slobody (MRF), na ktorého kvôli korupcii uvalili sankcie Británia a Spojené štáty.
AFP konštatuje, že nedostatok dôvery v politiku ovplyvnil volebnú účasť, ktorá v posledných voľbách v roku 2024 klesla na 39 percent.
Politické strany pred nedeľňajšími voľbami vyzvali voličov k volebným urnám, a to aj s cieľom obmedziť vplyv kupovania hlasov.
Polícia v uplynulých týždňoch zaistila viac ako milión eur pri raziách proti kupovaniu hlasov. Zadržala tiež stovky ľudí vrátane miestnych predstaviteľov a starostov.
