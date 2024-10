V Bulharsku sa konajú siedme predčasné voľby od roku 2021

Sofia 27. októbra (TASR) - V Bulharsku sa v nedeľu konajú siedme predčasné parlamentné voľby za menej než štyri roky, no podľa prieskumov verejnej mienky je nepravdepodobné, že sa podarí prelomiť politickú patovú situáciu. TASR o tom informuje podľa správy agentúry Reuters.



Bulharsko je najchudobnejšou členskou krajinou Európskej únie s vysokou mierou korupcie. Politická nestabilita ho sužuje už od roku 2020, keď vypukli protikorupčné protesty, ktoré viedli k pádu vtedajšej vlády.



Posledné prieskumy verejnej mienky naznačujú, že ani jedna zo strán opäť nezíska väčšinu v parlamente, čím sa pripraví pôda pre nové kolo náročných a zdĺhavých koaličných rokovaní.



Volebné miestnosti sa otvoria o 07.00 h miestneho času (06.00 h SEČ) a zatvoria sa o 20.00 h (19.00 h SEČ), po čom by mali byť bezprostredne zverejnené tzv. exit polly. Prvé čiastkové výsledky sa očakávajú okolo polnoci (23.00 h SEČ).



Bulharský rozhlas v piatok zverejnil prieskum od spoločnosti Gallup International pre Balkán, podľa ktorého by strana Občania za európsky rozvoj Bulharska (GERB) získala 26,1 percenta hlasov.



Nasledoval by tesný súboj o druhé miesto medzi stranou Pokračujeme v zmene (PP) a ultranacionalistickou, prorusky orientovanou Obnovou, ktoré by získali 16,2, respektíve 14,9 percenta hlasov. Podľa toho istého prieskumu by dosiahla volebná účasť 31,1 percenta.



Bulharsko by podľa Reuters potrebovalo stabilnú a dobre fungujúcu vládu, ktorá by urýchlila prísun eurofondov potrebných na budovanie infraštruktúry a posunula krajinu smerom k vstupu do eurozóny aj úplnému členstvu v schengenskom priestore. Pristúpenie do eurozóny je teraz naplánované na 25. januára 2025.



Dosiaľ posledné predčasné voľby sa v Bulharsku konali v júni, paralelne s voľbami do Európskeho parlamentu. Vyvolal ich marcový rozpad tzv. neformálnej vládnej koalície pozostávajúcej práve z dvoch najsilnejších aliancií: formácie zloženej zo strán GERB a Zväz demokratických síl (SDS) a subjektov Pokračujeme v zmene - Demokratické Bulharsko (PP-DB).



Obe aliancie, GERB-SDS a PP-DB, sú orientované pro-európsky aj pro-podnikateľsky, sužuje ich však množstvo vzájomných sporov a osobná rivalita. Po júnových voľbách sa vládu nepodarilo zostaviť ani jednej z nich.