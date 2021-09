V Bulharsku sa uskutočnia predčasné parlamentné voľby

Sofia 11. septembra (TASR) - V Bulharsku sa budú 14. novembra konať predčasné parlamentné voľby, oznámil v sobotu prezident Rumen Radev. Snahou už tretieho takéhoto hlasovania od začiatku roka bude vyriešiť politickú krízu, v dôsledku ktorej je krajina už mesiace bez riadnej vlády, píše agentúra AFP.



Bulhari hlasovali o novom parlamente v apríli a v júli, výsledkom oboch volieb však bola patová situácia v zákonodarnom zbore. Žiadna zo strán nebola dosiaľ schopná vytvoriť kabinet, ktorý by nastúpil po takmer desaťročnom vládnutí bývalého konzervatívneho premiéra Bojka Borisova.



"Voľby budú 14. novembra," povedal Radev s pripomenutím, že sa uskutočnia v rovnaký deň ako prvé kolo prezidentských volieb.



Radev, ktorý sa uchádza o opätovné zvolenie, by mal v najbližších dňoch podpísať výnos o rozpustení parlamentu a vymenovaní dočasnej vlády, ktorá voľby zorganizuje.



Prieskumy verejnej mienky v poslednom čase naznačujú, že v nových voľbách by sa mohla dostať na prvé miesto znova Borisovova strana Občania za európsky rozvoj Bulharska (GERB). Až za ňou sa umiestňuje nová protisystémová populistická strana Je taký národ (ITN), ktorá zvíťazila v júlových predčasných voľbách.



Analytici však znova predpovedajú, že z volieb vzíde značne rozdelený parlament, dopĺňa AFP.