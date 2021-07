V Bulharsku sa začali koaličné vyjednávania pod taktovkou prezidenta

Sofia 23. júla (TASR) - Bulharský prezident Rumen Radev v piatok začal konzultácie o zostavení novej vlády. Na úvod sa stretol s predstaviteľmi populistickej strany Je taký národ (ITN), ktorá v predčasných voľbách z 11. júla získala najviac hlasov. Informovala o tom agentúra BTA.



Podpredseda ITN Toško Jordanov po stretnutí s prezidentom vyhlásil, že jeho "strana si je vedomá zodpovednosti za budúcnosť krajiny". Zároveň ale vylúčil spoluprácu so stranou Občania za európsky vývoj Bulharska (GERB) expremiéra Bojka Borisova, ktorá vo voľbách skončila na druhom mieste. Strana GERB už v stredu vyhlásila, že bude "silnou, konštruktívnou a kompetentnou" opozíciou voči budúcej vláde. Počas piatkovej tlačovej konferencie jej členovia potvrdili, že odmietajú s prezidentom rokovať o možnostiach zostavenia novej vlády.



Prezident Rumen Radev vyzval všetky politické subjekty, aby pristúpili na kompromis s cieľom vytvoriť funkčnú vládu.



"Musíme pokračovať v konsolidácii verejných financií, vytvoriť priaznivý legislatívny rámec pre investorov a vyriešiť naliehavé výzvy súvisiace s reformou súdnictva," uviedol Radev podľa agentúry AFP. Agentúra BTA v tejto súvislosti napísala, že prezident oficiálne poverí víťaza volieb, stranu ITN, zostavením vlády už na budúci týždeň.



Predčasné parlamentné voľby, ktoré sa konali 11. júla, vyhrala so ziskom 24,08 percenta populistická ITN na čele s televíznym moderátorom a spevákom Slavim Trifonovom. Koalícia vedená hnutím GERB expremiéra Bojka Borisova skončila tesne druhá s 23,51 percentami hlasov. Tretím politickým subjektom v poradí je Bulharská socialistická strana (BSP), za ktorú hlasovalo 13,39 percenta zúčastnených voličov. Protestné hnutie Demokratické Bulharsko (DB) získalo 12,48 percenta hlasov.



Štvorpercentné kvórum na vstup do Národného zhromaždenia prekročili ešte dva ďalšie subjekty: Hnutie za práva a slobody (DPS), ktoré reprezentuje tureckú menšinu, a menšie protestné zoskupenie Povstaňte! Mafiáni von!.