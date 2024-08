V Bulharsku schválili zákaz šírenia tém o LGBT+ v školách

Sofia 7. augusta (TASR) - Bulharský parlament v stredu schválil novelu zákona o vzdelávaní, na základe ktorej sa zakazuje šírenie myšlienok súvisiacich s hnutím LGBT+ v školách. Ľudskoprávne skupiny tento krok odsúdili ako diskriminujúci. TASR o tom informuje podľa správy agentúry AFP.



S návrhom zmien prišla proruská ultranacionalistická strana Obnova. Za novelu zahlasovalo 159 poslancov, 22 sa vyslovilo proti a 12 zákonodarcov sa hlasovania zdržalo.



Portál Balkan Insight napísal, že zatiaľ čo podpora Bulharskej socialistickej strany (BSP) naklonenej Moskve bola očakávaná, novela napokon nečakane prešla aj s podporou prozápadných strán vrátane stredopravicovej strany Občania za európsky rozvoj Bulharska (GERB).



Legislatíva zakazuje "propagáciu, popularizáciu a podporu myšlienok a názorov spojených s netradičnou sexuálnou orientáciou alebo s pohlavnou identifikáciou odlišnou od biologickej" v školách.



V texte sa podľa Balkan Insight priamo nespomínajú postihy a nešpecifikuje sa, aké "myšlienky a názory" by sa mali považovať za nezákonné, čo umožňuje rôzne výklady.



Poslanci tiež schválili samostatný zákon, ktorý definuje "netradičnú sexuálnu orientáciu" ako "odlišnú od všeobecne prijatých a zavedených pojmov v bulharskej právnej tradícii o citovej, romantickej, sexuálnej alebo zmyslovej príťažlivosti medzi osobami opačného pohlavia", uviedla agentúra AFP.



Ľudskoprávna organizácia Bulharský helsinský výbor (BHC) predtým vyzývala zákonodarcov, aby za novelu nezahlasovali. Tvrdila totiž, že zmeny porušujú základné ľudské práva vrátane tých, ktoré sú zakotvené v ústave krajiny, či zákony Európskej únie a medzinárodné dohovory.



Podpredseda BHC Radoslav Stojanov pre AFP povedal, že zákon "zakazuje šírenie myšlienok a koncepcií vrátane vedeckých informácií".



Podľa skupiny Dejstvije (Akcia), ktorá sa zasadzuje za práva komunity LGBT+, legislatíva "nepriamo predznamenáva hon na čarodejnice a uvaľuje sankcie na akékoľvek edukačné snahy týkajúce sa LGBTQ ľudí v školskom vzdelávaní". Organizácia tiež priamo porovnala návrh novely s neustálym obmedzovaním ľudských práv a práv sexuálnych menšín v Rusku.



Počas parlamentnej rozpravy sa niektorí politici vyjadrovali tak, že to hraničilo s nenávistnými prejavmi, uviedol Balkan Insight. Portal vo svojej správe napríklad citoval šéfku socialistov Kornéliu Ninovovú, ktorá tvrdila, že na nebezpečenstvá "rodovej ideológie" ju upozornili bulharské rodiny žijúce na Západe. Sama túto "ideológiu" opísala ako niečo, "čo presadzujú veľmi vplyvní a bohatí ľudia", a povedala, že sa "vkráda do bulharských škôl a preberá ich".