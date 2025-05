V Bulharsku tisíce ľudí protestujú proti prijatiu eura za novú menu

Sofia 31. mája (TASR) - Tisíce ľudí v sobotu vyšli do ulíc Sofie a iných väčších miest na protest proti plánom bulharskej vlády od 1. januára 2026 prijať euro za novú štátnu menu. Protestujúci požadujú prinajmenšom vyhlásiť referendum, píše TASR podľa správy agentúry AP.



Európska komisia a Európska centrálna banka (ECB) majú v najbližších dňoch rozhodnúť, či Bulharsko dostane „zelenú“ na vstup do eurozóny. Krajina by sa tak vzdala svojej súčasnej meny, ktorou je bulharský lev.



Demonštrácie podporili rôzne občianske združenia a nacionalistické politické strany. Protestujúci na námestiach spievajú vlastenecké piesne a skandujú heslá ako „sloboda za bulharský lev“ a „budúcnosť patrí suverénnym štátom“. Na protesty dohliada zvýšený počet policajtov.



Bulharsko vstúpilo do Európskej únie (EÚ) v roku 2007 a dodnes zostáva jej najchudobnejším členom. Podľa agentúry AP dezinformačné kampane podporili obavy z hospodárskych zmien, ktoré by mohli priniesť ešte väčšiu chudobu či nezamestnanosť.



Bulharský prezident Rumen Radev podporil hnutie proti prijatiu eura a začiatkom mája navrhol usporiadať referendum. Odvolával sa pritom na obavy verejnosti z inflácie a straty kúpnej sily. Proeurópska väčšina v parlamente návrh zamietla a Radeva obvinila z konania v prospech Ruska.