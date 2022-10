V Bulharsku voliči rozhodujú v predčasných parlamentných voľbách

Sofia 2. októbra (TASR) - Bulhari v nedeľu rozhodujú v predčasných parlamentných voľbách poznačených politickou nestabilitou, ekonomickými ťažkosťami i vojnou na Ukrajine, informuje TASR na základe správy agentúry AFP.



V Bulharsku ide už o štvrté voľby za uplynulých 18 mesiacov. Volebné miestnosti sa v najchudobnejšej členskej krajine Európskej únie (EÚ) otvorili o siedmej hodine ráno miestneho času (6.00 h SELČ). Prvé odhady exit polls sa očakávajú bezprostredne po skončení hlasovania o 20.00 miestneho času (19.00 SELČ). Predbežné výsledky pravdepodobne zverejnia v pondelok.



Predvolebné prieskumy naznačujú, že až osem strán by mohlo získať štvorpercentnú hranicu potrebnú na vstup do roztriešteného parlamentu, kde by mohli zvýšiť svoje zastúpenie populistické a proruské skupiny.



Očakáva sa, že po chabej kampani bude volebná účasť nízka v dôsledku apatie voličov a ich rozčarovania z politikov, ktorí nie sú schopní vytvoriť životaschopnú vládnu koalíciu, konštatuje AFP.



Predčasné voľby sa v krajine opäť konajú po tom, čo krehká koalícia vedená prozápadným bulharským premiérom Kirilom Petkovom neprežila hlasovanie o vyslovení nedôvery. Petkov následne vyhlásil, že Moskva na zvrhnutie vlády využila taktiku "hybridnej vojny", keďže kabinet odmietol platiť za ruský plyn v rubľoch a nariadil masové vyhostenie ruských diplomatov.



Nízka volebná účasť zahrá do karát bývalej vládnej strane Občania za európsky rozvoj Bulharska (GERB) expremiéra Bojka Borisova, ktorý aj napriek ďalšiemu poklesu podpory môže počítať s veľkou časťou lojálnych voličov a pravdepodobne skončí na prvom mieste.



Trojnásobnému expremiérovi Borisovovi to však podľa odhadov aj tak nebude stačiť na vytvorenie vlády jednej strany a šance na koalíciu vedenú jeho stranou GERB sú malé - väčšina z jej oponentov ju viní z korupcie. Na druhom mieste pravdepodobne skončí Petkovova reformistická strana Pokračujeme v zmene (PP).



Množstvo Bulharov zdieľa proruské nálady, čo poskytuje živnú pôdu pre šírenie agresívnej kremeľskej propagandy v tejto balkánskej krajine, píše AFP. Hlavnou témou predvolebnej kampane bola vojna na Ukrajine a výzvy lídra proruskej strany Vazraždane Kostadina Kostadinova na "plnú neutralitu" Bulharska či na prerokovanie vzťahov s EÚ, ktoré sú pre mnohých voličov atraktívne.