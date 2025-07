V Bulharsku zaistili 206 kg kokaínu, zadržali aj konžského diplomata

Sofia 20. júla (TASR) - Bulharské pohraničné orgány zaistili takmer 206 kilogramov kokaínu ukrytého vo vozidle s belgickou poznávacou značkou, ktoré smerovalo do Turecka. V nedeľu o tom informovala agentúra AP. Podľa bulharských úradov ide o najväčšiu zásielku kokaínu zaistenú na bulharskej pozemnej hranici.



Colníci objavili drogu pri obhliadke vozidla na hraničnom priechode Kapitan Andrejevo – tranzitnom bode na balkánskej pašeráckej trase, ktorá vedie z Latinskej Ameriky a Ázie do západnej Európy.



Zásielka drog, ktorá by na čiernom trhu mala hodnotu približne 20 miliónov eur, bola ukrytá v 179 zapečatených vreckách v piatich kufroch spolu s osobnými vecami pasažierov auta.



Colníci počas kontroly vozidla zadržali 40-ročného diplomata z Konžskej demokratickej republiky akreditovaného v Belgicku, 54-ročného belgického občana a 43-ročného bulharského vodiča.



Príslušný okresný prokurátor uviedol, že ak budú zadržaní uznaní za vinných z obchodovania s drogami, hrozí im až 20 rokov väzenia.



Bulharské orgány v tejto kauze spustili vyšetrovanie v spolupráci so zahraničnými partnermi z EÚ, aby zistili pôvod a cieľovú destináciu zásielky.



Bulharsko, ktoré sa v posledných rokoch snaží prijať opatrenia na obmedzenie obchodovania s drogami, je považované za tranzitný bod na balkánskej trase obchodníkov s drogami – využívajú ho na zásobovanie západnej Európy heroínom z Ázie a Blízkeho východu a kokaínom z Latinskej Ameriky.