V Bulharsku zhabali obraz, ktorý môže byť dielom Jacksona Pollocka

Sofia 24. marca (TASR) - Bulharskí predstavitelia vo štvrtok oznámili, že skúmajú maľbu, ktorú zhabala polícia, pričom by mohlo ísť o menej známe dielo amerického abstraktného maliara Jacksona Pollocka. TASR správu prevzala z agentúry AFP.



Dva metre vysoký obraz bol nájdený vo februári v byte v bulharskej metropole Sofia počas razie, na ktorej miestna polícia spolupracovala s gréckymi kolegami a Europolom. Niekoľko rokov predtým sa táto maľba nachádzala v Grécku a neskôr bola prepašovaná do Bulharska, odkiaľ ju chceli predať ďalej do zahraničia, povedal bulharský minister vnútra Ivan Demerdžiev.



Polícia má stopy, že maľbu mohla od Pollocka dostať do daru hollywoodska hviezda Lauren Bacallová a neskôr sa mohla stať súčasťou rozsiahlej súkromnej zbierky bývalého rumunského diktátora Nicolaea Ceausesca.



Táto maľba sa síce nenachádza v zozname Pollockových diel, avšak figuruje na nej jeho podpis. Na zadnej strane je podľa hovorkyne prokuratúry v Sofii napísané: "Venované mojej drahej a veľmi talentovanej priateľke Lauren Bacallovej. Všetko najlepšie k narodeninám." Vedľa venovania je dátum 16. september 1949. Okrem toho je tam aj podpis Ceausesca a pečať potvrdzujúca, že mu obraz patril.



Demerdžiev pre televíziu bTV povedal, že "maľbu skúmali odborníci s najvyššou kvalifikáciou a uistili nás, že jej pravosť je takmer istá". Dodal ale, že bude nasledovať aj "ďalšie posúdenie" pravosti tohto obrazu.



Experti z národnej galérie v Sofii sa zhodli, že štýl aj techniky, akým bolo dielo vytvorené, zodpovedajú Pollockovým metódam, ktoré používal v rokoch 1949-1950. Hovorkyňa galérie pre AFP však povedala, že nemôžu zaručiť pravosť diela, nakoľko sa nešpecializujú na Pollockove maľby.



Grécka polícia a Europol odmietli poskytnúť ďalšie informácie.



Ak sa dokáže, že ide o originál, spravia bulharské úrady podľa Demerdžieva všetko pre to, aby dielo zostalo majetkom štátu.