V bulharských voľbách prekvapivo zvíťazila nová centristická strana

Sofia 15. novembra (TASR) - V nedeľňajších parlamentných voľbách v Bulharsku prekvapivo zvíťazila novozaložená centristická strana Pokračujeme v zmene (PP) vedená ekonómom Kirilom Petkovom. Podporilo ju 25,46 percenta oprávnených voličov. Informovala o tom v pondelok agentúra AFP po zrátaní viac než 93 percent odovzdaných hlasov.



Strana PP, ktorú v septembri založili dvaja bývalí podnikatelia, absolventi Harvardovej univerzity, tak dosiahla takmer trojpercentný náskok pred bývalou vládnucou stranou Občania za európsky rozvoj Bulharska (GERB) bývalého trojnásobného premiéra Bojka Borisova. GERB skončila druhá so ziskom 22,78 percenta hlasov.



Spolulíder PP Petkov uviedol, že je pripravený stať sa premiérom. Avizoval pritom rokovania o spoločných vládnych prioritách so zoskupením troch pravicových strán s názvom Demokratické Bulharsko (DB), ktoré dosiahlo šesťpercentnú podporu voličov, a s populistickou stranou Je taký národ (ITN) hudobníka Slaviho Trifonova, ktorá dostala 9,6 percenta hlasov.



Podľa analytikov budú tieto strany pre prípadné zostavenie vlády s určitosťou potrebovať i podporu socialistov, ktorých podporilo takmer desať percent voličov.



Strana PP naopak vylúčila rokovania so stranou GERB i so stranou Hnutie za práva a slobody (MRF), ktorá zastupuje záujmy tureckej menšiny a dosiahla podporu 13,17 percenta. Dôvodom je zlá reputácia týchto strán, ktorú poznačili korupčné škandály počas desať rokov trvajúcej vlády Bojka Borisova.



Analytici pripisujú nečakaný úspech novozaloženej strany prísľubom jej lídrov v oblasti zvýšenia transparentnosti vládnutia, nulovej tolerancie korupcie a reforiem v kľúčových sektoroch.



Bulharský prezident Rumen Radev zagratuloval strane PP k "presvedčivému víťazstvu" a vyjadril presvedčenie, že politické strany "tento raz prekonajú vzájomné odlišnosti" a vytvoria efektívnu vládu, ktorá sa bude môcť spoľahnúť na stabilnú parlamentnú väčšinu.



Do 240-členného bulharského parlamentu sa podľa doterajších výsledkov dostalo dovedna sedem strán.



Nedeľné voľby v Bulharsku boli v poradí už tretie v tomto roku, keďže po predchádzajúcich voľbách, ktoré prebehli v apríli a júli, sa ani jednej strane nepodarilo - vzhľadom na patovú situáciu v parlamente - zostaviť novú vládu.